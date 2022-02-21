Кризис вокруг Украины: разведка США утверждает, что Россия готовит "расстрельные списки", Украина не ждет вторжения в начале недели

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Женщины в палаточном городке, недалеко от погранперехода "Матвеев Курган" в Ростовской области, созданном для людей, эвакуированных из самопровозглашенных республик районов на востоке Украины

Кризис вокруг Украины: разведка США утверждает, что Россия готовит "расстрельные списки", Украина не ждет вторжения в начале недели, власти самопровозглашенных республик продолжают эвакуировать людей, утверждая, что они ожидают нападения с украинской стороны.

Подробнее о последних событиях, связанных с кризисом вокруг Украины, в обзоре Би-би-си.

Следующие два дня - решающие

Илья Барабанов, корреспондент Би-би-си, Киев

Три возможных сценария дальнейшего развития украинского кризиса выглядят в этом контексте так:

Радикальный. Россия заявляет, что видит агрессию Украины против самопровозглашенных республик, признает их в нынешнем виде по примеру Абхазии и Южной Осетии в 2008 году и вводит туда войска. Это окончательно хоронит "Минский процесс", приведет к новому витку санкций, а весь западный мир, скорее всего, объявит это тем самым "вторжением", о котором всех предупреждали, начиная с конца октября.

Умеренный. Российская сторона понимает, что все события последних дней: обстрел детского сада, который в итоге оказался украинским, странный взрыв УАЗика в Донецке и две разрушенные постройки в Ростовской области - не являются убедительным фоном для признания. ОРДЛО остаются в их нынешнем статусе без признания, но Россия вводит туда войска для "защиты русскоязычного населения". Какой будет реакция на такое решение со стороны Киева, США и Евросоюза, до конца непонятно, но теоретически эта конфигурация может позволить заморозить ситуацию вдоль линии разграничения и продолжить переговоры в "Минском" и "Нормандском" форматах.

Спокойный. Москва не предпринимает никаких резких движений, понимая, что необходимой для этого информационной картины за последние дни так и не было создано. Владимир Путин отправляется на очередной виток переговоров о "глобальной безопасности" с Джо Байденом и Эммануэлем Макроном, депутаты и сенаторы собираются, чтобы обсудить не войну, а, например, повышение пенсий, а ситуация вдоль линии соприкосновения начинает успокаиваться уже во вторник.

Западные СМИ в последние месяцы также описали несколько вариантов сверхрадикального сценария, подразумевающего полномасштабное вторжение на украинскую территорию со стороны России и Беларуси. Но дополнительных очевидных оснований для прямой агрессии в отношении Киева с октября прошлого года не прибавилось. В любом случае ближайшие два дня станут решающими для этого нового витка российско-украинского кризиса.

Евросоюз обсудит помощь Украине

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Министры иностранных дел стран Европейского союза при участии главы МИД Украины Дмитрия Кулеба обсудят на встрече в Брюсселе в понедельник кризис вокруг Украины, возможный ответ в случае российского вторжения и вопрос помощи Украине.

Как заявлял ранее представитель Евросоюза, новые санкции против России не будут обсуждаться до возможного "вторжения на Украину". "Санкции будут введены очень быстро, если произойдет вторжение. Мы надеемся, что этого не произойдет никогда", - сказал он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила ранее, что в случае вторжения на Украину Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам Запада.

На незамедлительных санкциях настаивает Дмитрий Кулеба. Есть "веские и законные причины" двигаться вперед, и ЕС должен продемонстрировать, что он "не только говорит, но и делает шаги", заявил он по прибытии в Брюссель.

Кулеба приветствовал инициативу о встрече президентов США и России: "Мы считаем, что все усилия, направленные на дипломатическое решение, заслуживают внимания". Министр также добавил, что его заверили - никаких решений по Украине за его спиной приниматься не будет.

"Пытки и хищения людей"

Американские чиновники располагают информацией разведслужб о том, что у России якобы есть "расстрельные списки" на случай вторжения в Украину.

В письме Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет представитель США в отделении ООН в Женеве Батшеба Крокер заявила, что в планы России после вторжения на Украину входят пытки, похищения людей и "повсеместные человеческие страдания".

Автор фото, European PressPhoto Agency Подпись к фото, Акция солидарности с Украиной у стен Белого дома в Вашингтоне

Она утверждает, что в первую очередь опасность угрожает российским и белорусским диссидентам, находящимся в изгнании на Украине, журналистам и активистам по борьбе с коррупцией, а также "уязвимым группам населения, таким как религиозные и этнические меньшинства и представители ЛГБТКИ+".

"В частности, у нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", - говорится в письме.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский солдат у границ на востоке Украины

Крокер не приводит подробностей о характере разведданных, на основании которых была сделана эта оценка.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о "расстрельных списках" вымыслом.

"Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк", - ответил Песков на вопрос российских журналистов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Что обещали, не соответствует действительности". Рассказы беженцев из Донбасса

Украина не ждет вторжения России в начале этой недели

Министр обороны Украины Алексей Резников оценивает численность войск у границ с Украиной в 147 тысяч. "Мы не видим отвода и не говорим об уменьшении количества, поскольку те части, которые сейчас в движении, могут быть очень быстро возвращены к предыдущим местам или переброшены на другой участок", - сказал Резников на брифинге в Киеве.

Вместе с тем он считает, что нападение России вряд ли произойдет в начале этой недели, так как, по его данным, силы вторжения у границы не сформированы.

"Развертывание ударных группировок может занять недели - от недели до полумесяца, до месяца. Поэтому все зависит от того, какой план сработает в умах кремлевских лидеров", - сказал он украинскому телеканалу ICTV.

Автор фото, European PressPhoto Agency Подпись к фото, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение интенсивности обстрелов в Донбассе в последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин и детей в Ростовскую область и другие регионы России.

"На сегодняшний день наша разведка не наблюдает никаких ударных подразделений, но это не значит, что они не могут развернуть их, когда захотят, поэтому риски сохраняются", - считает министр обороны.

Резников добавил, что долгосрочной целью России является изменение политической системы на Украине, и сказал, что силы Москвы пытаются спровоцировать украинские войска на ошибку, чтобы оправдать вторжение.

Заявления об обстрелах

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Житель поселка Тарамчук в районе Донецкой области показывает пострадавший от обстрела дом

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляют о резком обострении по всей линии соприкосновения.

ФСБ России сообщила о попадании двух боеприпасов на территорию ростовской области вблизи с российско-украинской границей. По данным ведомства, оба снаряда были выпущены с территории Украины.

Один из снарядов якобы взорвался в двух километрах от границы, другой долетел до хутора Маноцкий Тарасовкого района (в 25 км от Луганска) и разрушил хозяйственную постройку. Жертв и пострадавших нет.

В Киеве назвали заявление ФСБ "фантазиями" России.

"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения, - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. - Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать, что угодно, и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание Российской Федерации спровоцировать нас на активные действия не выйдет".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска не причастны к обстрелам.

"Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы - в дальнейшей эскалации ситуации", - отметил Кулеба на конференции в Мюнхене, посвященной безопасности.

Эвакуация продолжается

К утру понедельника с территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, эвакуированы около 61 тысячи беженцев, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. За сутки, по данным российской погранслужбы, границу пересекли около 21 тысячи человек.

Как уточнили в МЧС, выплаты по 10 тысяч рублей пока получили только около одной тысячи беженцев, но зато им выдано 2 тысячи бесплатных сим-карт со стартовой суммой на счете.

Об эвакуации объявили главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР в пятницу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в понедельник, что те обратились к России в связи с "провокационными и агрессивными действиями вооруженных сил Украины".

"Это было обращение самопровозглашенных республик, там на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем мы можем себе представить. Конечно, в этих условиях главное - обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения", - сказал Песков.