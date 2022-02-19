Полиция силой выдворила протестующих из "Конвоя свободы" из их главного лагеря у парламента Канады

36 минут назад

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В столице Канады Оттаве полиция, в том числе конная, продолжает операцию по "зачистке" города от протестующих против антивирусных ограничений. Протестующие заполонили Оттаву три недели назад и перекрыли в городе улицы, парализовав движение.

15 февраля правительство Канады впервые ввело в действие закон о чрезвычайных ситуациях, который передает часть полномочий местных властей федеральным и позволяет разогнать протесты силой.

С начала полицейской операции в пятницу, по последним данным, арестовано более 140 протестующих и изъяты десятки автомобилей, часто большегрузных. Тех, кто сопротивлялся, укладывали в снег и связывали им руки за спиной пластиковыми наручниками.

Полицейские обвиняют манифестантов в том, что они бросались в них канистрами из-под бензина.

В субботу полиция продолжала теснить протестующих, приближаясь к самому ядру зоны протеста, которое находится у здания канадского парламента.

Это одна из крупнейших полицейских операций в истории Канады.

Полицейские подтвердили в "Твиттере", что применили против протестующих перцовые баллончики, "чтобы пресечь агрессивное поведение и ради безопасности полицейских".

Полицейская операция началась утром в пятницу (в Европе был уже день) - в наступление на "Конвой свободы" пошли сотни полицейских.

Часть протестующих встала перед наступавшими полицейскими в цепь, сцепив руки, и начала петь гимн Канады.

"ПРОТЕСТУЮЩИЕ: мы сказали, чтобы вы ушли, - заявили полицейские в "Твиттере". - Мы дали вам время, чтобы уйти. Мы действовали медленно и методично, но вы вели себя агрессивно и буйно по отношению к офицерам и их лошадям".

"Из-за вашего поведения, мы надеваем шлемы и берем в руки дубинки - ради вашей же безопасности".

Позже в полиции заявили, что на некоторых из задержанных были бронежилеты, у них были при себе петарды и дымовые шашки. Они отметили, что многие привели на незаконную акцию своих детей, за что в Канаде предусморено уголовное наказание до пяти лет тюрьмы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В пятницу было задержано 100 протестующих, в субботу - еще 47

Вокруг эпицентра протеста и в других важных районах центра города было установлено около 100 полицейских пропускных пунктов. Это делается для того, чтобы не пустить протестующих в соседние деловые и жилые районы. С пятницы полиция отбуксировала 38 автомобилей.

"Мы будем работать весь день и всю ночь, пока не закончим", - сказал временно исполняющий обязанности шефа полиции города Стив Белл. Предыдущий начальник ушел в отставку 16 февраля после жалоб жителей Оттавы на неспособность полиции оградить их от шума, а иногда и словесных оскорблений протестующих.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Центр Оттавы в субботу

В пятницу власти сообщили о "скоординированных усилиях", нацеленных на перегрузку служб экстренной помощи. Полиция Оттавы говорила об этом и на прошлой неделе - из США на оттавский коммутатор службы спасения поступило множество звонков.

В конце января часть канадских водителей-дальнобойщиков, протестуя против введения обязательных паспортов вакцинации для поездок в США, отправилась колонной на Оттаву. Затем эта акция переросла в общий протест против антикоронавирусных мер и политики правительства Джастина Трюдо. При этом протестующие заблокировали не только центр столицы, но и важнейшие переходы на границе.

В пятницу нижняя палата канадского парламента отменила заседание из-за полицейской операции в окрестностях здания. В субботу она собралась, чтобы обсудить решение Джастина Трюдо впервые в истории Канады привести в действие закон о чрезвычайных ситуациях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полицейский вытаскивает водителя из грузовика

На минувших выходных полиции удалось разблокировать самый важный для торговли с США КПП, мост Амбассадор. Протесты дальнобойщиков на других КПП, в провинциях Альберта и Манитоба, на прошедшей неделе рассеялись сами собой.

В четверг Высший суд канадской провинции Онтарио утвердил решение заморозить миллионы долларов, включая криптовалюту, которые участникам протестов прислали сочувствующие из разных стран мира.

В субботу власти заявили о блокировке 76 банковских счетов на сумму 2,5 млн долларов США.

Это было сделано по коллективному иску жителей и компаний Оттавы к организаторам и участникам протеста, как и ко всем тем, кто их спонсировал.