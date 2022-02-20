Украинский кризис: Россия и Беларусь решили продлить военные учения

59 минут назад

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Беларусь и Россия решили продлить совместные учения - "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе", заявил глава минобороны Беларуси Виктор Хренин.

Как заявляют в белорусском военном ведомстве, "в Европе очень сильно запахло порохом, ее подталкивают к войне".

"В ходе дальнейшей российско-белорусской проверки сил реагирования тщательно проработают этапы обороны, которые не были охвачены с такой степенью детализации на предыдущем этапе", - заявило минобороны Беларуси.

Совместные российско-белорусские учения начались 10 февраля и должны были по плану завершиться в воскресенье, 20 февраля.

Западные политики считают, что российская армия готовит вторжение в Украину и может использовать для этого территорию Беларуси.

Что заявляют в ЛНР и ДНР

В воскресенье утром "народная милиция" самопровозглашенной ЛНР заявила, что украинские военные якобы предприняли попытку атаковать ее позиции в районе населенного пункта Пионерское. В результате, по данным "милиции", погибли двое местных жителей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому факту уголовное дело.

Как сообщили в "народной милиции" ЛНР, инцидент произошел в районе 5 часов утра в воскресенье. "В результате боестолкновения противник понес потери и отступил", - добавили в пресс-службе "милиции".

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Позже она сообщила Интерфаксу, что "по уточненным данным, в районе населенного пункта Пионерское погибли два мирных жителя. Разрушения получили пять жилых домов".

На данный момент тела погибших извлекают из-под завалов, добавили в пресс-службе.

Село Пионерское находится в Луганской области Украины недалеко от границы с Россией и на данный момент контролируется властями самопровозглашенной ЛНР. Расстояние от села Пионерского до российской границы - около 11 км.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту произошедшего уголовное дело, провести расследование обстоятельств случившегося и "зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", сообщили в ведомстве.

Власти соседней ДНР также утверждают, что вооруженные силы Украины якобы подвергли массированным обстрелам их позиции и населенные пункты. По заявлениям представителей ДНР, их спецназ блокировал в Донецке "диверсионную группу, которая планировала подрывы электростанций и газопроводов".

Позиция ВСУ

Украинская сторона заявляет, что не проводила никаких активных боевых действий. Противник же, по ее данным, вел огонь по позициям украинских сил из артиллерийских систем различных калибров, в том числе запрещенных минскими соглашениями, а также из гранатометов, танкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных заведениях", - говорится в заявлении пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

Как утверждают украинские военные, силы ДНР и ЛНР ведут огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.

"Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права", - заявляет украинский военный пресс-центр.

Кроме того, сообщается, что из-за обстрелов в Донбассе командующий операцией принял решение закрыть пункт пропуска "Счастье". Это решение украинская сторона связывает с обострением ситуации и "невозможностью гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ "Счастье".

Жителей Донбасса продолжают эвакуировать в Россию

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Жителей территорий, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР, продолжают эвакуировать из Донбасса в Россию.

Об эвакуации жителей - в первую очередь, пожилых и детей - из-за обострения ситуация в Донбассе власти ДНР и ЛНР объявили 18 февраля.

Беженцев увозили в Ростовскую область, однако в течение нескольких дней после начала эвакуации в соцсетях распространились видео с эвакуированными жителями, которые рассказывали, что их никуда не расселяют из-за нехватки мест.

Утром 20 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что Ростовская область на данный момент приняла около 40 тысяч беженцев. Около двух тысяч человек, по его словам, отправили в Воронежскую и Курскую области.

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"Сегодня еще 6 железнодорожных составов перевезут более 5 тысяч граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области", - добавили в пресс-службе МЧС.

По информации пограничного управления ФСБ по Ростовской области, за сутки российскую границу пересекли более 30 тысяч жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Вслед за Ростовской областью, режим ЧС из-за растущего потока беженцев введен и в Воронежской области.

Власти одной только ДНР заявляли о планах эвакуировать в Россию около 700 тысяч человек.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксёнов, Ростовская область:

"Смотри, поезд, сколько мы поездов не видели?" Пожилой мужчина с костылями заговорил со своей соседкой, тоже женщиной в возрасте, но внезапно оживился весь автобус. "Точно, поезд, смотрите! Товарный!" - заговорили пассажиры.

Рейсовый городской автобус в колонне из пяти таких же направлялся из селения Куйбышево и остановился на окраине Таганрога. В нем - жители Донецка и области, подконтрольной властям самопровозглашенной ДНР. В основном - женщины с детьми и старики.

Они покинули свои дома после того, как в ДНР была объявлена эвакуация. Узнавали о ней люди по-разному. По словам одной женщины, она услышала объявление по громкоговорителю из машины на улице.

Другие говорят, что получили СМС. Третьим просто рассказали соседи и друзья. Большинство людей в автобусе говорят, что в последние дни в районе Донецка усилилась канонада.

Одна из пассажирок, ехавшая с двумя детьми, сказала, что решилась уехать после того, как снаряд попал в соседний с ней дом в Петровском районе города.

Мужчин молодого и даже среднего возраста в автобусе не было - власти непризнанной республики запрещают уезжать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Они остались дома, их не вызывали в места сбора, но у троих женщин в автобусе мужья и сыновья и так в вооруженных формированиях.

Беженцы рассказывают, что их привезли в один из дворцов культуры города поздно ночью, где они пробыли до утра. Затем их угостили чаем с печеньями и посадили в автобусы.

Похватала все, что было под рукой, документы, деньги, даже вещи детские не взяла", - рассказывает одна пассажирка.