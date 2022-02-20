Кризис вокруг Украины: Путин и Макрон решили продолжать переговоры; Джонсон говорит о "крупнейшей войне с 1945 года"

15 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Совместные учения российских и белорусских войск

На фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины, у границ которой продолжается концентрация российских войск, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и выразили готовность продолжать дипломатические усилия для решения конфликта. Вместе с тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье предупредил, что Россия может готовить на Украине самую масштабную войну в Европе после 1945 года.

Вскоре после того, как стало известно, что Россия и Беларусь решили продолжить военные учения в связи с обострением ситуации в Донбассе, Путин и Макрон провели телефонный разговор, который продолжался более полутора часов.

При этом сообщения об этом разговоре, распространенные Кремлем и Елисейским дворцом, довольно значительно различаются.

Согласно данным офиса президента Франции, лидеры согласились "с необходимостью отдавать предпочтение дипломатическому решению продолжающегося кризиса и делать все возможное для его достижения". Париж также сообщил, что по договоренности Путина и Макрона глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни проведёт встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они в числе прочего обсудят возможность организации саммита на самом высоком уровне с участием России, Украины и ее союзников, на котором будет обсуждаться новая система безопасности в Европе.

Кроме того, как утверждает администрация Макрона, во время переговоров Путин сказал Макрону, что "в течение следующих дней", то есть после окончания военных учений, войска России будут выведены с территории Беларуси. При этом Елисейский дворец отмечает, что это противоречит высказываниям белорусских властей, которые говорили о продолжении пребывания российских соединений.

В сообщении о переговорах Путина и Макрона, опубликованном на сайте Кремля, данных о выводе войск нет.

Там сказано, что "президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц "нормандского формата" [то есть России, Украины, Франции и Германии - ред.].

Однако главный акцент пресс-служба российского президента делает на обвинениях властей Украины в обострении кризиса. "Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков, сообщает Кремль. - Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации минских соглашений". "Необходимо, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу", - сказано в сообщении.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Недавно Путин говорил с Макроном в Кремле

Сразу после разговора с Путиным Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому - это уже их второй телефонный контакт за последние сутки. Как сообщил Зеленский в своем "Твиттере", в разговоре с французским лидером был поднят вопрос немедленного прекращения огня и созыва Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах. Мы выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - написал украинский президент.

Джонсон пообещал разобрать "матрешку российской собственности"

Между тем, лидеры западных государств не прекращают говорить о том, что вторжение российских войск на украинскую территорию может произойти в любой момент. Хотя Москва продолжает настаивать, что у нее нет планов начинать военную операцию против Киева, президент США Джо Байден в субботу заявил, что, согласно его данным, президент Путин уже принял решение о вторжении.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц во время Мюнхенской конференции по безопасности

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В воскресенье его слова поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В интервью Би-би-си он заявил, что вероятность российской военной операции против Украины очень высока. "Боюсь, что на это указывают все свидетельства. Лакировать этот факт нельзя", - сказал глава британского правительства.

По словам Джонсона, Джо Байден сообщил лидерам западных стран со ссылкой на данные разведки, что российские войска планируют вторгнуться на украинскую территорию не только в двух областях Донбасса, но и войти туда из Беларуси, чтобы подойти к Киеву.

"Боюсь, что должен сказать: план, который мы видим, предполагает события, способные стать самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения их масштаба, - заявил Джонсон. - Есть все признаки того, что это этот план уже в некотором смысле начал реализоваться".

По его мнению, Москва не сможет таким образом разрешить свои опасения относительно расширения НАТО, поскольку в случае новой войны альянс лишь укрепится. "Урок [крымских событий] состоит в том, что Владимиру Путину нельзя это спускать с рук, - заявил Джонсон. - Если [Путин] думает, что в результате он получит меньше НАТО, он полностью ошибается. Он получит больше НАТО".

При этом глава британского правительства отметил, что в случае эскалации Лондон готов применить против России самые жесткие санкции. Недавно британское правительство внесло поправки в закон о санкциях, которые теперь позволят ему наказывать российских частных лиц и компании из целого ряда стратегически важных отраслей: химической, оборонной, горнодобывающей, информационной и телекоммуникационной, а также финансовой.

В ответ на вопрос журналистов Би-би-си о том, что властям будет трудно вводить санкции против связанных с Путиным россиян, которые уже интегрировались в британское общество, Джонсон сказал: "Мы делаем все необходимое, чтобы открыть эту русскую матрешку владения собственностью и компаниями в Лондоне и посмотреть, кто именно за всем стоит. Мы должны это сделать, и обязаны нанести очень сильный удар".