0,2 биткоина в год и после экзамена: как в России предлагают регулировать криптовалюты

Алексей Ильин

Би-би-си

53 минуты назад

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Министерство финансов России сообщило, что направило в правительство свой вариант законопроекта о регулировании криптовалют в стране. В нем, в частности, предлагается создать реестр криптобирж и проводить тестирование граждан на знание цифровых валют. Ранее в ЦБ подготовили законопроект о полном запрете майнинга и обращения криптовалют.

В сообщении на сайте министерства сказано, что законопроект было внесен в правительство в пятницу, 18 февраля. Би-би-си изучила его ключевые пункты.

Цифровые валюты по-прежнему запрещены в качестве средства платежа на территории России и рассматриваются только в качестве инструмента для инвестиций.

Предлагается создать специальный реестр операторов, которые могут заниматься оборотом цифровых валют. Иностранные криптобиржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.

Для любой операции с криптовалютой нужно будет пройти идентификацию, ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору (и наоборот) будут возможны только через банки с использованием банковского счета.

Перед покупкой криптовалюты гражданам придется проходить онлайн-тестирование, которое проверит их знания о специфике и рисках этих операций.

Успешные итоги теста дадут возможность вкладывать в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно, отрицательный результат ограничит предельный размер вложений до 50 тысяч рублей (квалифицированных инвесторов и юрлиц эти требования не коснутся)

Биржи будут обязаны отделять цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов. На криптовалюту граждан и юрлиц не распространяется взыскание по долгам оператора торговой платформы.

Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов - идентификаторов каждого обладателя цифровых валют.

Стоимость 600 тысяч рублей составляет 0,2 биткоина, по данным ЦБ.

Что предлагал ЦБ?

На прошлой неделе стало известно, что Банк России подготовил свой законопроект о полном запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты в России.

Как писал РБК со ссылкой на проект, среди прочего он запрещает банкам и другим участникам финансового рынка владеть частными цифровыми валютами, выпущенными как с использованием российской инфраструктуры, так и за рубежом.

Банки также должны будут блокировать переводы денежных средств с помощью платежных карт или электронных кошельков, если узнают о том, что получатель перевода так или иначе связан с выпуском или обращением криптовалют, говорится в документе.

За нарушение запретов ЦБ предлагает ввести административные штрафы - 300-500 тысяч рублей для физических лиц и от 700 тысяч до 1 млн рублей для юридических.

Что предлагали в правительстве?

8 февраля пресс-служба правительства сообщила, что кабинет министров утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют с "акцентом на защиту прав рядовых инвесторов".

Концепция предусматривает разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, следует из сообщения кабмина.

Защита прав инвесторов будет обеспечиваться также за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те в свою очередь будут обязаны иметь "финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала".

Кроме того, участников рынка обяжут информировать граждан о "повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами".

Регулирование нужно для того, чтобы интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему страны, заявили в правительстве. Другая названная причина - желание обеспечить "контроль за денежными потоками".

Минфин и ЦБ - в чем разница в подходах?

11 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала представленную ранее концепцию минфина по регулированию криптовалют, заявив, что она видит в ней угрозу для благосостояния и финансовой стабильности россиян, а также риски роста числа нелегальных операций.

Риски от операций с криптовалютами Набиуллина сравнила с рисками валютной ипотеки: "Люди активно, охотно брали валютную ипотеку, видя номинальные ставки, все это казалось привлекательным... Конечно, после того как все это случилось, встал вопрос, почему это не было запрещено, и эти проблемы приходилось решать и правительству, Центральному банку, много легло на плечи самих банков".

Министр финансов Антон Силуанов с этой позицией категорически не согласился и заявлял, что полностью запретить криптовалюту в России практически невозможно.

"ЦБ хочет взять и запретить криптоактивы, мотивируя тем, что это создает риски, в первую очередь у граждан, может "заразить" финансовые институты, банки и создать непрозрачный рынок расчетов. Это то же самое, что запрещать интернет, что невозможно", - говорил он 16 февраля.