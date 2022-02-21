Коронавирус в мире: Британия снимает последние ограничения, Австралия впускает туристов

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В понедельник в аэропорту Сиднея приземлились десятки самолетов, выполнявших международные рейсы

Австралия открылась для путешественников со всего мира, Британия снимает последние коронавирусные ограничения, в Италии людям с ослабленным иммунитетом предлагают делать уже четвертую прививку от Covid-19, а вот в США режим чрезвычайного положения, введенный в связи с пандемией, продлен.

После почти двухлетнего запрета на посещение без уважительной причины власти Австралии вновь открыли границы для туристов из-за рубежа. В понедельник аэропорты страны уже приняли полсотни международных рейсов. Туристам разрешено посещать все штаты, за исключением Западной Австралии - ее откроют только 3 марта.

Полностью вакцинированным путешественникам самоизолироваться не придется, а вот тем, у кого прививки нет, необходимо пройти строгий карантин в одном из отелей, специально выделенных для этих целей. Срок нахождения там может достигать двух недель.

"Это очень волнительно, - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. - Я ждал этого дня с самого начала пандемии, когда мне пришлось закрыть границы в начале пандемии".

В Австралии действовали одни из наиболее жестких коронавирусных ограничений в мире. Политика страны в отношении пандемии нередко подверглась критике, поскольку в результате закрытия границ многие семьи оказались на долгое время разделены. В то же время местным властям удалось минимизировать количество смертей еще до появления вакцины.

В Британии снимают последние ограничения вокруг коронавируса. План по отмене оставшихся правил сегодня озвучит премьер-министр Борис Джонсон.

Автор фото, TOLGA AKMEN/AFP Подпись к фото, В Британии действуют правила о ношении масок в общественном транспорте. Но соблюдают их не все.

Заболевшим коронавирусом, а также людям, прибывающим с ними в близком контакте, больше не придется отбывать пятидневный карантин дома. Однако пока неясно, сможет ли человек с выявленным коронавирусом ходить в офис.

Правительственные советники опасаются, что полное снятие ограничений может привести к быстрому росту числа заболевших.

В Италии предлагают уже четвертую прививку от Covid-19

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Министерство здравоохранения Италии предлагает людям с ослабленной иммунной системой делать четвертую прививку от коронавируса

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Министерство здравоохранения Италии предлагает людям с ослабленной иммунной системой делать второй бустер от коронавируса - не ранее чем через 120 дней после первого. Это связано с тем, что вирус продолжает активно распространяться по стране, а исследования показывают, что бустеры отлично защищают если не от заражения, то хотя бы от тяжелого протекания от Covid-19.

С начала пандемии в Италии от коронавируса скончалось более 152 тысяч человек. Всего в стране было зафиксировано почти 12,5 миллионов случаев заболевания.

Режим чрезвычайного положения, объявленный в США почти два года назад, после первого марта будет вновь продлен - на неопределенный срок, заявил в пятницу президент Джо Байден. По его словам, эпидемия все еще представляет угрозу для здоровья граждан и безопасности страны.

По данным Wall Street Journal, американские власти также рассматривают возможность введения с осени четвертого укола вакцины.

Израиль откроется с 1 марта для всех туристов, независимо от наличия у них прививки, сообщили в администрации премьер-министра Нафтали Бенета. Для въезда в страну по-прежнему необходимо сдать два теста: один перед вылетом и другой по прилету.

ПолицияОттавы начала вытеснять грузовики из центра города и увеличила количество арестов, пытаясь обуздать массовые акции протеста дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. В столице Канады они не утихают уже три недели.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По данным полиции, только в субботу в Оттаве были задержаны 40 человек