Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, За пожаром на грузовом судне Felicity Ace пожарные и технические специалисты наблюдали несколько дней, так как было непонятно, как его тушить

На грузовом судне Felicity Ace, который вез почти 4 000 дорогих автомобилей из Германии в США, догорел пожар, который продолжался несколько дней. Стоимость сгоревших автомобилей может достигать полмиллиарда долларов.

Судно вышло от берегов Германии 9 февраля и направилось в сторону США, но в районе португальских Азорских островов на нем начался пожар. На Felicity Ace было загружено почти 4 000 люксовых автомобилей, включая машины таких марок как Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini.

Пожар начался в одном из трюмов корабля и стал быстро распространяться на борту, в том числе и "благодаря" грузу. Дело в том, что многие автомобили оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые легко воспламеняются.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара и связан ли он с автомобильными аккумуляторами.

Команду из 22 человек эвакуировали в тот же день, когда начался пожар. А вот судно продолжало гореть в течение нескольких дней, потому что для тушения аккумуляторов нужно было специальное оснащение, которого у португальских пожарных не было.

В понедельник пламя утихло, так как, по словам портовых чиновников, "там уже нечему гореть".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Felicity Ace в порту Копер, Словения, в августе 2020 года

В скором времени пожарные бригады и технические специалисты могут подняться на борт судна для подготовки его к буксировке либо в Европу, либо на Багамы.

Сейчас судно находится на расстоянии примерно в 90 морских миль от острова Фаял в Атлантическом океане.

Португальские власти опасались также, что продукты горения литий-ионных аккумуляторов могут привести к загрязнению окружающий среды, однако, по состоянию на понедельник, они не обнаружили разлива опасных веществ.

По данным IT-компании Skytek, которая специализируется на создании инновационных решений для промышленных отраслей, при стартовой цене в 99 650 долларов за машину, общая стоимость сгоревших автомобилей может превысить отметку в 500 млн долларов.