"Решение будет принято. Сегодня". Совбез России обсудил признание ДНР и ЛНР

21 февраля 2022, 15:02 GMT Обновлено 16 минут назад

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS

Президент России Владимир Путин провел экстренное заседание Совета безопасности страны. Спикеры Госдумы и Совета Федерации призвали признать независимость ДНР и ЛНР. За ними последовали и другие представители власти. Есть одна оговорка - прежде чем признавать, Путин должен еще раз попробовать договориться с президентом США.

"Решение будет принято. Сегодня", - закончил заседание российский президент.

Путин в понедельник созвал расширенное внеплановое заседание Совета безопасности России. В самом начале заседания он заявил, что на нем будет рассмотрено обращения лидеров ДНР и ЛНР с просьбой о признании их суверенитета. Оно было опубликовано синхронно незадолго до того, как Путин начал заседание в Москве.

"Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращения руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой о признании их суверенитета, и постановление Государственной думы Российской Федерации на эту же тему", - сказал Путин.

На заседании выступили министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также директор ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и другие.

Путин сказал, что власти Украины не собираются исполнять минские соглашения. Козак с ним согласился. "При обычном развитии событий не будут. Не будут никогда", - заявил он.

Козак спросил Путина, хочет ли президент прямо сейчас услышать ответ на вопрос, нужно ли присоединять к России ДНР и ЛНР. Путин попросил его не спешить.

Шойгу сказал, что 90% Донецка осталось без воды, а у двух третей жителей Луганска отсутствует газ. В Донецке погиб шахтер, больше 40 обстрелов было зафиксировано в понедельник, "и они понимают, куда бьют".

С 14 февраля наблюдаются усилия по приведению украинской армии в наивысшую боевую готовность, это дает основания предположить, что снова готовится наступление в Донбассе, заявил Шойгу. "Такого не было давно. Мы практически подошли к показателям 14-15 годов", - утверждает он.

Украинские власти и в понедельник, и ранее называли фейковыми сообщениями о подготовке к наступлению и обстрелах. Киев заявляет, что не готовится на наступлению в Донбассе.

Путин, снова вернувшись к вопросу о признании суверенитета ДНР и ЛНР, дал слово первому зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву. Тот говорил о "массовых репрессиях" и обстрелах. По его словам, можно предположить, что комплекс мер, предусмотренный минскими соглашениями, выполняться не будет. По версии Медведева, не в политических интересах президента Украины Владимира Зеленского выполнять эти соглашения.

"Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий", - продолжил бывший президент России. Он вспомнил, как принимал решение о признании Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Медведев утверждает, что его решение позволило сохранить "сотни тысяч жизней" людей, которые там живут.

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"Сегодня ситуация и сложнее, и в чем-то проще... Масштаб конфликта не сопоставим... С учетом анализа, который провел министр обороны", - добавил Медведев.

По его словам, в Москве знают все трудности, с которыми столкнется Россия в случае агрессии против Украины, связанные с санкциями. "Будет трудно... Но через некоторое время... Это напряжение вокруг нашей страны будет спадать", - предположил Медведев. Запад, по его прогнозу, сам будет просить вернуться к обсуждению вопросов безопасности.

Единственным выходом остается признание суверенитета ДНР и ЛНР, пришел к выводу в конце своей речи Медведев. Настроение должно еще выразить российское общество, оговорился он. И предположил, что большинство граждан "такой шаг поддержали бы".

"Каждый из вас знает, - сказала далее Путин. - Ни с кем из вас заранее не обсуждал. Ваше мнение заранее не спрашивал".

Он объяснил это тем, что хотел узнать мнение членов Совбеза без дополнительной подготовки. И передал слово спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Тот напомнил, что Госдума уже приняла решение. 351 депутат высказались с направление обращение к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.

Обстановка в ДНР и ЛНР критическая, "гибнут люди", депутаты считают, что Киев умышленно саботируют минские договоренности, сказал Володин. Ситуация не меняется, как он утверждается, уже восемь лет.

"Поэтому мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать [суверенитет ДНР и ЛНР", - подытожил Володин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко далее описывала ситуацию, используя слова "геноцид" и "блокада". Она также призвала пойти на признание ДНР и ЛНР.

"Откладывать нельзя, нужно принимать решение", - сказала она.

Далее выступал секретарь Совебаза Николай Патрушев и призвал вести переговоры с США, назвав Вашингтон основным переговорщиком по Украине. Он призвал Путина провести переговоры с президентом Джо Байденом и донести до него мысль о том, что Москва собирается поддержать людей в Донбассе.

Из сказанного Патрушевым следовало, что Вашингтон может пойти навстречу Путину, хотя сам он в это не верит и считает признание единственным выходом.

Премьер-министр Михаил Мишустин, как и Медведев, говорил об ожидающихся санкциях, но в своей короткой речи поддержал Патрушева - довести позицию Москвы до Вашингтона, и если не будет "подвижек", признавать ДНР и ЛНР.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, к которому Путин обратился "Сергей", продолжил ту же линию, что и остальные. Ликвидация конфликта между "киевским режимом" и Донбассом, по его словам, возможно только решительными методами. В то же время он назвал "пропагандой войны" сообщения о подготовке России к вторжению на Украину.

Нарышкин вспомнил об аннексии Крыма и предположил, что России должна поступить также, как в 2004 году, но признал необходимость дать западными партнерам "последний шанс", а в противном случае признать суверенитет самопровозглашенных республики Донбасса.

Нарышкин также заявил, что поддерживает вхождение ДНР и ЛНР в состав России, на что Путин заметил, что пока на Совбезе обсуждается вопрос о признании их суверинитета.

"Однозначно необходимо признавать эти республики", - заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, предложив расширить границы до Мариуполя.

После обсуждения Путин спросил, есть ли иные точки зрения. "Нет?" - не услышал он возражений.

Лавров в конце заседания привел в пример другие страны с территориальными конфликтами, где идет диалог. Он обвинил Киев в атаке на славян и "все русское". А Шойгу, вернувшись на трибуну, говорил о людях, которые "привыкли жить в подвалах" и "накачке" Украины оружием. Глава Росгвардии Виктор Золотов тоже говорил о "геноциде" и "жизни в подвалах": "Нам нужно идти еще дальше, чтобы защищать свою страну".