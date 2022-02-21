Гигантский черный медведь терроризирует жителей Калифорнии

7 минут назад

Автор фото, Bear League Подпись к фото, Калифорнийцы прозвали медведя Хэнк Танк

Жители городка Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии обзавелись новым соседом, и весьма нежелательным - это гигантский черный медведь, получивший кличку Хэнк, или, как зовут его некоторые, Танк Хэнк. За полгода местная полиция получила уже около 30 звонков от перепуганных жителей, в чьи дома вломился этот 200-килограммовый великан.

Бесчинства Хэнка начались в июле прошлого года - в это время у медведей начинается период обжорства, когда они накапливают калории перед зимней спячкой. Однако с наступлением зимы Хэнк в спячку так и не впал, жалуются в местном департаменте дикой природы. Такое случается, когда у медведей есть доступ к еде круглый год.

Автор фото, South Lake Tahoe Police Department Подпись к фото, Следы мохнатого исполина

Хэнк как раз-таки пристрастился к человеческой еде - и, похоже, отказываться от нее не собирается. "Легче отыскать недоеденную пиццу, чем охотиться в лесу", - объясняет его поведение представитель калифорнийского департамента дикой природы Питер Тайра. Именно на объедках Хэнк растолстел до таких размеров.

Поймать медведя пока не удалось - он просто обходит все ловушки, и власти даже рассматривают возможность его усыпить. Но вот местные жители, чьи дома находятся под медвежьей угрозой, выступают против таких мер.

Автор фото, South Lake Tahoe Police Department Подпись к фото, Хэнк Танк разбивает стекла домов и устраивает погромы в поисках пищи

Жители говорят, что Хэнк интересуется только едой и не обращает никакого внимания на людей.

"Он просто сидит и ест. Ни на кого не нападает, не рычит, не корчит гримасы", - говорит директор местной организации по охране медведей Энн Брайант.

Власти подтверждают, что хоть медведь и нанес много урона частной собственности, никто из людей не пострадал.