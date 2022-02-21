Путин поручил армии России обеспечить "поддержание мира" в ДНР и ЛНР

час назад

Автор фото, Russian defence ministry Подпись к фото, Российское телевидение показывало танковые учения у границы с Украиной 14 января 2022 года

Владимир Путин поручил минобороны России обеспечить "поддержание мира" в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами, следует из опубликованных указов.

Тексты указов Путина опубликованы ночью на официальном портале правовой информации.

В числе прочего в них говорится: "В связи с обращением главы Донецкой народной республики министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира".

Аналогичное поручение дано по поводу самопровозглашенной Луганской народной республики.

Большое количество бронетехники замечено на территории ДНР, пишет Интерфакс со ссылкой на очевидцев. Две колонны бронетехники следуют на север и запад самопровозглашенной республики.

Вечером Путин выступил с телеобращением, в котором признал ДНР и ЛНР как независимые государства. С 2014 года Москва не ставила под сомнение территориальную целостность Украины.

Обращение Путина содержало много исторических подробностей и мало информации о том, как Путин оценивает ситуацию в Донбассе. На прошлой неделе там резко увеличилось число обстрелов. Киев считает это провокацией на фоне сообщений о более чем 100-тысячной группировке российских войск у границы Украины.

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Обращаясь к Киеву, Путин потребовал прекратить боевые действия, предупредив об "ответственности за возможное продолжение кровопролития", но не уточнив, что он имеет в виду.

После показа обращения Путина государственное телевидение показало церемонию подписания указов о признании независимости ДНР и ЛНР. Теперь стали известны подробности, содержащиеся в этих указах.

"Учитывая волеизъявление народа" ДНР и "отказ Украины от мирного урегулирования конфликта" в соответствии с минскими соглашениями, Путин своим указом постановил признать эту самопровозглашенную республику на востоке Украины. С такой же формулировкой он признал независимость ЛНР.

МИД России Путин поручил провести с ДНР и ЛНР "переговоры об установлении дипломатических отношений".

Слово "мир" содержалось в названии военной операции России, проведенной в 2008 году на территории Грузии - тогда речь шла о "принуждении к миру". Сейчас речь идет о неких "функциях по поддержанию мира".

Киев на протяжении последних дней заявлял, что не собирается проводить наступательную операцию в Донбассе.

Украинские власти ставили под сомнение сообщения об угрозе российского вторжения, о которой с октября прошлого года заявляли США и страны Европы. Москва также категорически отрицала планы ввести свои войска на территорию Украины.

В пятницу самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин и детей в Россию, где оказались готовы оказать как финансовую помощь, так и услуги по размещению (около 40 регионов заявили, что готовы принять беженцев). На следующий день самопровозглашенные республики объявили мобилизацию мужчин для военного противостояния с украинской армией, на протяжении всего этого времени заявлявшей об отсутствии планов наступления в Донбассе.

В понедельник на фоне новых заявление ДНР и ЛНР об обстрелах их лидеры обратились к Путину с просьбой о признании своей государственностью. Это обращения прозвучало меньше чем за час до начала экстренного заседания Совбеза России, на котором представители высшей российской власти поддержали идею о признании ДНР и ЛНР. Вечером Путин объявил о своем решении в телеэфире, вызвав резкую реакцию Запада. Там сочли это решение грубым нарушением международного права и минских договоренностей по Донбассу.

Указ Путина вступает в силу со дня его подписания.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Россия признала независимость ЛНР и ДНР: как это было

Признание ДНР и ЛНР не останется без ответа, к такой договоренности пришли по итогам трехсторонних переговоров канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером сообщил, что провел срочные консультации с президентом Франции и канцлером Германии в связи с заявлениями, прозвучавшими на Совбезе России, после которых Путин объявил о решении о признании ДНР и ЛНР. После телеобращения Путина Зеленский написал в "Твиттере", что поговорил об этом с Байденом.

Байден провел разговор с Зеленским и проинформировал его о планах ввести санкции в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР, сообщает Белый дом. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США вскоре издаст указ, который запретит американцам инвестировать, торговать и финансировать ДНР и ЛНР. Эти санкции не входят в пакет мер, которые США готовили на случай вторжения России на Украину.

Байден также поговорил с Макроном и Шольцем, они "решительно осудили" решение Путина признать так называемые ДНР и ЛНР как "независимые" регионы, заявил Белый дом.

Шольц и Макрон встречались с Путиным на прошлой неделе в Москве. Накануне Путин дважды говорил с Макроном по телефону, в том числе ночью. Елисейский дворец сообщал, что президенты США и России в принципе согласны провести саммит, чтобы найти дипломатический выход из кризиса вокруг Украины.

Тем временем Путин внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы (как и указы Путина, ночью).