Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

42 минуты назад

Автор фото, Erik Romanenko/TASS Подпись к фото, Ростовская область. Прибытие эвакуированных жителей самопровозглашенной ДНР

Депутаты Госдумы проголосовали за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР - самопровозглашенными "республиками" на востоке Украины, о признании которых накануне объявил президент Владимир Путин.

Оба договора депутаты Госдумы ратифицировали единогласно. "За" проголосовали 400 парламентариев. Принятие закона о ратификации депутаты Госдумы встретили стоячей овацией.

Также единогласно депутаты проголосовали за ускоренное вступление в силу обоих документов. Они должны в ступить в силу со дня опубликования, то есть во вторник, 22 февраля.

Остается непонятным, в каких границах Россия признает "республики". Согласно своим "конституциям", они претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, но фактически контролируют лишь ее небольшую часть.

Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР накануне вечером. Вместе с этим он поручил вооруженным силам России "обеспечить поддержание мира" в республиках.

Российскому МИД президент поручил провести с ДНР и ЛНР "переговоры об установлении дипломатических отношений".

В понедельник состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, на котором члены совета заявили Путину, что урегулировать ситуацию на востоке Украины можно, только признав независимость самопровозглашенных республик.