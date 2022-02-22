Метаданные, пророчества и стрелки часов. Что не так с российской версией событий в Донбассе

Андрей Захаров

Би-би-си

час назад

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Владимир Путин на заседании Совбеза 21 февраля

Россия признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР после "обострения" ситуации на востоке Украины. Такова официальная версия событий. Однако есть косвенные свидетельства - от пророчества Владимира Жириновского до метаданных видео и часов Сергея Шойгу, - которые рушат образ внезапного обострения и стремительного признания республик. Би-би-си собрала все эти свидетельства вместе.

Как выглядит российская версия событий

В четверг, 17 февраля, на линии соприкосновения на востоке Украины резко возросло количество обстрелов территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На следующий день руководители обоих образований - Денис Пушилин и Леонид Пасечник - заявили об эвакуации детей, женщин и пожилых людей в Россию. Тогда же на парковке возле здания администрации ДНР в Донецке взорвался армейский "уазик": местные власти заявили, что это был теракт, организованный украинскими диверсантами.

В последующие дни, согласно все той же официальной российской версии, обстрелы продолжились. В результате Донецк частично остался без воды, а Луганск - без газа.

Как говорят российские власти, украинские снаряды стали залетать и на российскую территорию. Один из них якобы разрушил российский пограничный пост, а другой - хозяйственную постройку на приграничном хуторе. Наконец, по данным российских властей, в ночь на понедельник произошли даже два боестолкновения российских пограничников с "украинскими диверсантами", которые якобы зашли на территорию России (Киев даже сам факт таких столкновений отрицает). И тогда главы ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о признании.

"Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер", - с этой фразы начал свое обращение к народу президента России Владимир Путин перед тем, как почти на час погрузиться в историю Украины. А потом кратко объявить о решении признать ДНР и ЛНР.

Но в этой версии есть нестыковки.

Признание Мишустина

На заседании Совета Безопасности России, на котором ближайшее окружение Путина по очереди высказывалось за признание ДНР и ЛНР, премьер Михаил Мишустин неожиданно откровенно сказал: "Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной, соответственно, реакции, к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия таких решений".

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Выступление на Совете Безопасности премьер-министра России Михаила Мишустина

Таким образом, глава российского правительства фактически заявил, что чиновники уже длительное время всерьез рассматривали возможность введения против России санкций в ответ на признание двух самопровозглашенных республик. Между тем вплоть до последнего момента Россия на официальном уровне была последовательным сторонником исполнения Минских соглашений, которые предусматривают интеграцию двух регионов обратно в состав Украины.

Пророчество Жириновского

В конце декабря на последнем в 2021 году заседании Госдумы представители всех фракций выступали по тем вопросам, которые им кажутся важными. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский посвятил свою речь противостоянию с Западом - как раз тогда Россия направила свои требования по безопасности к США и НАТО. Он выразил опасение, что Запад может "заболтать" предложения России, а потом сказал буквально следующее:

"Ибо так может быть: да потом, да потом, да встретимся в Женеве, в Хельсинки, да мы посмотрим... Нет! Или выполняют, или запускайте другой вариант, но никогда больше не должно быть: 22 июня в четыре утра... Пусть лучше будет…"

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В этот момент ему отключили микрофон. А когда включили, он заявил: "...пусть лучше будет: 22 февраля в четыре утра - 2022 года! Этот год уходит, по восточному календарю год Быка, упёртого, а этот, 2022-й - год Тигра: это рывок, прыжок, это русский Тигр. Не зря же спасали амурского тигра на Дальнем Востоке, вот теперь пускай во внешней политике будет такой же результат. Вот это радует!"

"Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять, а если отказываетесь - тогда мы можем принять другую программу, а какую - вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я хотел бы, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. Вот 75 лет говорю правду!" - продолжил политик.

Тогда эту эмоциональную речь никто не заметил. Соцсети и медиа обратили на нее внимание уже после того, как 18 февраля началась эвакуация населения с Донбасса. Совпадение ли это, или Жириновский действительно что-то знал, но его предсказание почти сбылось: российские войска после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР стали заходить на их территорию в ночь на 22 февраля.

Метаданные видео

Обращения глав ДНР и ЛНР об эвакуации населения появились в их телеграм-каналах днем 18 февраля. Однако метаданные этих видеофайлов свидетельствуют о том, что на самом деле записаны они были еще днем 16 февраля. В тот день ни о каком "обострении" речи не шло: по данным специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ, тогда было зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня. Для сравнения: 18 февраля, в день публикации видео, их уже было 222.

Это был не первый случай, когда старые видео выдавались за новые: одним из свидетельств обострения, по версии властей самопровозглашенных республик, стало обнаружение взрывчатки в автомобиле под мостом возле города Краснодон в ЛНР. На видео, опубликованном местными силовиками, видно, как грузовик оттаскивает автомобиль "Жигули", где якобы и находилась взрывчатка, с дороги. Однако журналисты Znak'а обратили внимание, что, согласно метаданным, ролик был снят три года назад.

Намек Зюганова

Еще до обострения ситуации в Донбассе Госдума обратилась к президенту Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Инициатором обращения была фракция КПРФ в Госдуме.

19 февраля, в день начала эвакуации людей с Донбасса, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов беседовал с изданием URA.ru. Журналист, в частности, спросил его, не стоит ли Путину принять решение по обращению Госдумы.

"Ну, следите внимательно. В понедельник. Следите внимательно, да", - довольным голосом ответил Зюганов. Хотя до "украинских диверсантов", которые якобы зашли на территорию Россию, дело еще не дошло, и до обращения руководства самопровозглашенных республик к Путину дело тогда не дошло.

Время на часах

В понедельник 21 февраля ситуация вокруг ДНР и ЛНР развивалась следующим образом.

Сначала главы двух самопровозглашенных республик обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Почти сразу же началась трансляция заседания Совета Безопасности России, по итогам которого Путин заявил, что примет решение в тот же день. Спустя несколько часов было показано его обращение к народу, на котором он заявил о намерении признать эти образования.

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Екатерининский зал Кремля. Заседание Совета Безопасности РФ 21 февраля 2022 года

Сразу за обращением Путина к народу по центральным государственным каналам показали подписание договоров между Россией и непризнанными республиками. Можно было предположить, что была показана запись, а Владимир Путин не бежал по коридорам из кабинета в большой зал, где прошла церемония. Метаданные только подкрепляют этот вывод: видео подписания было сделано за несколько часов до обращения к россиянам, обратил внимание журналист Daily Storm Даниил Беловодьев.

Заседание Совбеза шло во второй половине дня уже в записи - это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Телеканал "Дождь" (признан в России "иностранным агентом") ранее сделал этот вывод, приглядевшись ко времени на часах министра обороны Сергея Шойгу: они показывали 12.47, хотя трансляция началась около 17.00 по Москве. Сам Путин перед началом заседания часы снял и положил их на стол так, что камера не могла выхватить время на них.

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