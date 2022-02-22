Кризис вокруг Украины: санкции, что было в Госдуме, чем ответила Украина. Главное за день - коротко

час назад

Автор фото, TIMOTHY A. CLARY / AFP Подпись к фото, ООН "сожалеет" о решении России о введении войск на восток Украины

Госдума проголосовала за ратификацию "договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР", Великобритания ввела санкции против близких к президенту России Владимиру Путину бизнесменов, а МИД Украины призвал президента страны Владимира Зеленского к разрыву дипломатических отношений с Кремлем.

Коротко о последних событиях, связанных с кризисом вокруг Украины, в обзоре Би-би-си.

Депутаты Госдумы проголосовали за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР - самопровозглашенными "республиками" на востоке Украины, о признании которых накануне объявил президент Владимир Путин.

Остается непонятным, в каких границах Россия признает "республики". Согласно своим "конституциям", они претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, но фактически контролируют лишь ее небольшую часть.

Накануне Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию вокруг Украины на экстренном заседании. А Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную озабоченность в связи с заявлением Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.

Представители западных стран обвинили Россию в создании предлога для дальнейшего вторжения на Украину, последствия которого будут ощущаться далеко за пределами ее границ.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что границы Украины остаются неизменными, несмотря на любые заявления или действия Российской Федерации. А его российский коллега Василий Небензя обвинил украинские власти в том, что они сделали все, чтобы разрушить минские соглашения.

Автор фото, Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu Agency Подпись к фото, В обращении к народу Владимир Зеленский заявил, что Украина никому ничего не отдаст

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Президент Владимир Зеленский заявил, что получил запрос от украинского МИДа о разрыве дипломатических отношений с Россией. Накануне, в ночь на вторник он обратился к народу, пообещав, что Украина никому ничего не отдаст, а международно признанные границы страны останутся прежними.

"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель - мир в Украине", - сказал Зеленский.

Великобритания ввела дополнительные санкции против России, в которые включены пять российских банков: "Промсвязьбанк", "Индустриальный Сберегательный банк", Акционерное общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции, Генбанк и общество "Акционерный Банк Россия". Санкции также применены индивидуально - против троих близких Владимиру Путину бизнесменов: Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга.

Автор фото, UK Pool Подпись к фото, По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, действия Москвы доказывают, что президент Путин решительно настроен на "полномасштабное вторжение в Украину"

Однако многие аналитики считают, что новые британские санкции - равно как и возможные новые меры от ЕС - не изменят поведение России. Российская экономика неплохо адаптировалась к санкциям с 2014 года, отмечают они.