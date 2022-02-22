Германия остановила сертификацию "Северного потока-2" в ответ на признание ДНР и ЛНР

час назад

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Федеральное правительство Германии приостановило процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" "до дальнейшего уведомления".

Такое поручение дал канцлер Германии Олаф Шольц на фоне эскалации российско-украинского конфликта, пишет немецкое издание Zeit.

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - сказал Шольц (цитата по Интерфаксу).

Власти Германии предупреждали, что в случае введения новых санкций ЕС против России, они могут коснуться и "Северного потока-2". Сейчас кацлер Германии заявил, что "последние действия России" "зашли слишком далеко" и в такой ситуации проект не может быть одобрен.

Накануне президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о признании самопровозглашенных республик Донбасса, что на Западе было воспринято как нарушение минских соглашений и территориальной целостности Украины.

Шольц еще накануне назвал это решение серьезным нарушением международного права - у него состоялся телефонный разговор с Путиным. Президент России сообщил ему и лидеру Франции о решении признать ДНР и ЛНР раньше, чем в телеэфир вышло его обращение.

При этом процедура сертификации уже была приостановлена в связи с тем, что оператора "Северного потока-2" обязали создать в Германии дочернюю компанию и передать управление активом ей, отмечает "Коммерсант".

Шольц ранее уклонялся от прямого ответа на вопрос, заблокирует ли Германия проект "Северный поток-2" в случае российского вторжения на Украину.

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"Для "Газпрома" это означает списание примерно 8 млрд евро, которые были инвестированы в "Северный поток-2", - сказал Би-би-си инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Пока не очень понятно, полностью придется похоронить "Северный поток-2" или есть какие-то шансы, что через какое-то время он все-таки начнет работать, раз уж он уже построен. Списание средств - это худший сценарий. Это отразится на финансовых показателях ["Газпрома"].

"Пока есть другие транзитные маршруты, которые позволяют транспортировать газ, но это не очень хорошо для Германии, которая надеялась стать газораспределительным хабом и использовать "Северный поток-2" в коммерческих интересах", - добавил эксперт. Он предположил, что увеличатся поставки СПГ в Европу, "которые уже растут - это будет долгосрочное замещение российского газа на европейском рынке". "Правда, быстро это не удастся сделать", - оговорился Суверов.

В Еврокомиссии заявили, что отказ от ввода в эксполуатацию "Северного потока-2" не повлияет на ситуацию с безопасностью с энергоснабжением.

"Северный поток 2 пока не функционирует, не поставляет энергоресурсы Европе… Нет изменения для текущей ситуации", - сказал на брифинге сотрудник пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи (цитата по РИА Новости).

Спорный проект

Трубопровод протяженностью около 1200 километров был построен для доставки российского природного газа в Германию и другие европейские страны.

Отправной точкой газопровода является российское побережье Балтийского моря к западу от Санкт-Петербурга, пункт назначения - Любмин, недалеко от Грайфсвальда. Трубопровод состоит из двух ниток, проходящих в основном параллельно трассе существующего газопровода "Северный поток".

Строительные работы были завершены в сентябре 2021 года. Как сообщала компания-эксплуатант "Северного потока-2", линия уже заправлена ​​газом и поэтому готова к работе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Строительные работы "Северного потока-2" были завершены в сентябре 2021 года

Однако без сертификата от немецких регуляторов ввод газопровода в эксплуатацию невозможен. В декабре Федеральное сетевое агентство Германии, ответственное за выдачу разрешения на эксплуатацию, заявило, что процесс сертификации может надолго затянуться.