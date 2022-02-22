Россия эвакуирует своих дипломатов с территории Украины

53 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После признания Путиным ДНР и ЛНР у посольства России в Киеве не стихают акции протеста

Персонал российского посольства и генконсульств будет эвакуирован с территории Украины в самое ближайшее время, сообщил МИД России.

В понедельник президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, после чего украинцы вышли на акции протеста у российского посольства в Киеве.

Как заявляет российское дипведомство, с 2014 года (после аннексии Крыма и первого обострения ситуации в Донбассе) неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове.

В адрес российских дипломатов на Украине поступали угрозы физической расправы, поджигались их автомашины, а Киев на это не реагировал, утверждает российский МИД.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в сообщении российского МИДа (цитата по РИА Новости).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После начала акций протеста у российского посольства в Киеве полиция взяла здание под усиленную охрану

"В ответ на растущую угрозу"

В середине января этого года американская New York Times сообщила об эвакуации 30 сотрудников российских консульств в Киеве и во Львове. Издание ссылалось на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

По информации источника NYT, члены семей российских дипломатов - в основном дети и жены - покинули Украину еще 5 января, а дипломаты в двух других российских консульствах получили распоряжения подготовиться к выезду.

В российском МИДе назвали эту информацию недостоверной, заявив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

В 20-х числах января стало известно, что Британия начинает вывозить из Украины некоторых дипломатов и членов их семей "в ответ на растущую угрозу со стороны России", а также, что посольство США в Киеве обратилось к госдепартаменту за разрешением вывезти часть технического персонала из Украины.

В начале февраля западные СМИ со ссылкой на представителей властей США сообщили, что российское вторжение может начаться 16 февраля.