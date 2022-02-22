Россия эвакуирует своих дипломатов с территории Украины
Персонал российского посольства и генконсульств будет эвакуирован с территории Украины в самое ближайшее время, сообщил МИД России.
В понедельник президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, после чего украинцы вышли на акции протеста у российского посольства в Киеве.
Как заявляет российское дипведомство, с 2014 года (после аннексии Крыма и первого обострения ситуации в Донбассе) неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове.
В адрес российских дипломатов на Украине поступали угрозы физической расправы, поджигались их автомашины, а Киев на это не реагировал, утверждает российский МИД.
"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в сообщении российского МИДа (цитата по РИА Новости).
"В ответ на растущую угрозу"
В середине января этого года американская New York Times сообщила об эвакуации 30 сотрудников российских консульств в Киеве и во Львове. Издание ссылалось на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.
По информации источника NYT, члены семей российских дипломатов - в основном дети и жены - покинули Украину еще 5 января, а дипломаты в двух других российских консульствах получили распоряжения подготовиться к выезду.
В российском МИДе назвали эту информацию недостоверной, заявив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.
В 20-х числах января стало известно, что Британия начинает вывозить из Украины некоторых дипломатов и членов их семей "в ответ на растущую угрозу со стороны России", а также, что посольство США в Киеве обратилось к госдепартаменту за разрешением вывезти часть технического персонала из Украины.
В начале февраля западные СМИ со ссылкой на представителей властей США сообщили, что российское вторжение может начаться 16 февраля.
На фоне этих сообщений более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину, некоторые страны начали эвакуировать дипломатов. Тогда же США решили временно перенести свое посольство из Киева во Львов.