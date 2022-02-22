Совет Федерации разрешил Путину использовать армию за рубежом

28 минут назад

В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании российской армии за рубежом. Профильные комитеты нижней палаты парламента рекомендовали дать согласие. Это связано с признанием ДНР и ЛНР, о котором накануне объявил Путин.

Об обращении Путина сообщила спикер нижней палаты парламента Валентина Матвиенко. Перед сенаторами выступил Николай Панков, который представлял Путина. Затем сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет по конституционному законодательству, уточнил, что обращение об использовании вооруженных сил за рубежом поступило во вторник, 22 февраля.

Клишас напомнил, что вопросы о возможности использования армии рассматриваются в Совете Федерации. Хотя постановления Совета Федерации от 7 июля 2006 года (219-СФ), от 16 декабря 2009 года (456-СФ) и от 30 сентября 2015 года (355-СФ) дали Путину право принимать решения об использовании вооруженных сил за пределами России и без соответствующего одобрения Совета Федерации.

Обращение поступило на основе указов Путина о признании ДНР и ЛНР, подписанных накануне. Это необходимо для поддержания мира в регионе, пояснил Клишас. Его комитет поддержал обращение.

Численность военного контингента будет определяться, следует из текста постановления, который комитет рекомендовал принять нижней палате парламента.

Сенатор Виктор Бондарев, возглавляющий комитет по обороне, выступил вслед за Клишасом. От имени своего комитета он также рекомендовал дать согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом на основе норм международного права.

Ранее стало известно, что вечером во вторник Совет Федерации собирается на закрытое заседание. Затем заседание решили сделать открытым и показать на сайте нижней палаты парламента.

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Согласие дал и комитет по международным делам, сказал его председатель Григорий Карасин.

Ни к одному из докладчиков у сенаторов вопросов не возникло.

Сенатор Константин Косачев далее взял слово и сказал, что Совет Федерации не впервые принимает "аналогичные решение", в том числе в 2014 году в отношении Украины. Решение принималось, и когда Россия начинала военную операцию в Сирии.

Путин получит возможность обеспечить мир в Донбассе, получив разрешение на использование войск, следовало из выступления Косачева. Он пожелал народу Украину, чтобы последние восемь лет стали бы для него "важным уроком", который "позволил бы избежать таких потрясений, как Майдан", а также вернуть себе государственность и суверенитет "в силу установления внешнего управления со стороны так называемых западных друзей".

Подобная риторика звучала накануне на расширеном заседании Совбеза России, от участников которого Путин потребовал выразить свое отношение к признанию ДНР и ЛНР, а также в телеообращении президента России к нации.

Сенатор Юрий Воробьев сказал, что далеко не всегда применение вооруженных сил становится силовой операцией. Он напомнил, что после ратификации договоров о дружбе между Россией и ДНР и ЛНР Москва взяла на себя обязательства по защите этих территорий. Он предложил Киеву рассматривать это как "меру защиты".

Спикер Матвиенко также попросила дать согласие на использование вооруженных сил. "Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы", - заявила она.

Каждый сенатор может сделать выбор, добавила она.

153 сенатора проголосовали "за", то есть единогласно.

Согласие будет направлено Путину.