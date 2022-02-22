Путин: Россия признала ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей

45 минут назад

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. До этого Совет Федерации одобрил использование вооруженных сил России за рубежом. Накануне Путин признал самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

"Мы же их признали, а это значит мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. В ней прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - заявил Путин журналистам после того, как Совет Федерации разрешил ему использовать армию за рубежом.

"Но мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", - добавил он.

Ранее Совет Федерации рассмотрел обращение Путина об использовании российских войск за границей и дал на это согласие. О том, что Путин обратился за таким разрешением, стало известно буквально за несколько минут до заседания.

Во вторник обе палаты российского парламента одобрили договоры о дружбе с ДНР и ЛНР, которые Путин подписал накануне одновременно с указами о признании самопровозглашенных республик Донбасса.

Вопрос о границах

ДНР и ЛНР претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, хотя фактически контролируют лишь их меньшую часть.

Еще днем во вторник замглавы МИД Андрей Руденко говорил, что "Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР реализуют свои властные полномочия и юрисдикцию".

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее также говорил, что Россия признает ЛНР и ДНР в границах, которые сейчас фактически установлены. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в первой половине вторника выразился менее определенно.

На вопрос журналистов, границы ДНР и ЛНР на какой момент имеются в виду, он ответил: "Когда эти две республики были провозглашены". Песков при этом отказался уточнять другие детали, заявив, что ему нечего добавить. "В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены", - повторил он.

Путин объявил о признании самопровозглашенных республик Донбасса накануне в телеобращении к нации. На Западе шаги Москвы восприняли как грубое нарушение минских соглашений и территориальной целостности Украины. Готовятся санкции. Германия уже прекратила сертификацию трубопровода "Северный поток-2".