Зачем российские войска захватили Чернобыльскую АЭС?

8 минут назад

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Российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, об этом сообщают как украинские, так и российские источники.

Советник президента Украины по вопросам безопасности Михаил Подоляк уже назвал это "совершенно бессмысленным нападением", которое, однако, несет одну из самых серьезных на сегодняшний день угроз всей Европе.

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году стала крупнейшей катастрофой такого рода в истории человечества, и президент Украины Зеленский предупредил, что по мере наращивания российского вторжения катастрофа может повториться.

Украинские официальные источники уже сообщают о повышении уровня радиации в районе АЭС, однако Россия утверждает, что уровень остается в пределах нормы.

"Во избежание ядерной провокации"

Так называемая "зона отчуждения" в радиусе 32 километров от АЭС, установленная 36 лет назад после взрыва одного из реакторов, до сих пор остается практически необитаемой - уровень радиации там сохраняется повышенным.

Три других реактора продолжали работать до 2000 года, после чего их заглушили, и АЭС фактически была выведена из эксплуатации.

По сообщениям, российские войска вошли в зону отчуждения еще в четверг. Белый дом сообщил, что, согласно полученным данным, российские солдаты взяли в заложники сотрудников АЭС, которые продолжали выполнять там необходимые работы.

Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге в пятницу, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, и для ее охраны во избежание ядерной провокации задействованы силы ВДВ.

Он также сообщил, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

"Кратчайший путь в Киев"

Но зачем же в самом деле России понадобилось захватывать неработающую АЭС, к тому же окруженную километрами зараженной территории?

Судя по всему, ответ кроется в ее географическом положении.

"Это кратчайший путь из пункта А в пункт Б", - утверждает эксперт Фонда Карнеги Джеймс Эктон.

Ему вторит быший начальник Объединенных штабов США Джек Кин, по словам которого, Чернобыль "не имеет никакого военного значения", но стоит на кратчайшем пути из Беларуси в Киев.

Кин называет этот путь одним из четырех направлений, по которым ведет наступление российская армия, отмечая при этом, что это самое массированное вторжение в Европе со времен Второй мировой войны.

Действительно, Чернобыль находится всего в 130 километрах к северу от Киева и может быть удобным направлением для наступления на украинскую столицу.

По словам сотрудницы Проекта национальной безопасности Трумэна (это связанная с Демократической партией США организация по национальной безопасности, базирующаяся в Вашингтоне) Саманты Тернер, контроль над этой территорией не дает преимуществ, предопределяющих успех военной операции, но предоставляет российским войскам важный коридор, ведущий к Днепру.

"Для них это важная составляющая открытия разных коридоров для продвижения войск и контроля ключевых территорий", - поясняет Тернер.

При этом, как подчеркивает эксперт по вопросам безопасности, хотя в зоне отчуждения никто не проживает, и сама АЭС не функционирует, любые активные военные действия там могут привести к новым радиологическим заражениям.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По словам профессора Клэр Коркхилл, приостановка работ по деконтаминации АЭС может создать в будущем серьезные проблемы

По сообщениям из Рады, с момента вторжения российских войск в эту зону на многих постах радиологического наблюдения было отмечено превышение уровня гамма-излучения, причем радиоактивная пыль могла подняться в воздух от движения тяжелой техники. Однако в минобороны России утверждают, что фоновый уровень радиации в зоне отчуждения остается в норме. "Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку", - сказал по этому поводу Конашенков.

Какие риски?

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Как отмечает специалист по радиоактивным отходам, профессор Шеффилдского университета Клэр Коркхилл, Россия - одна из самых опытных стран в том, что касается управления атомными объектами.

Клэр последние 6 лет работала в составе международной группы, занимающейся деконтаминацией Чернобыля, и трижды бывала на самой АЭС.

Наиболее заметным результатом этого сотрудничества стало сооружение бетонного саркофага весом в 32 тыс. тонн над аварийным реактором, стоимостью в полтора миллиарда долларов, средства на строительство которого предоставили более чем 30 стран.

Однако сейчас профессор Коркхилл опасается, что вторжение российских войск на Украину затормозит эту программу.

"Вот уже 30 лет прошло с момента аварии, а мы все еще не закончили расчистку, - рассказала она в интервью Би-би-си. - На завершение этой программы вполне может понадобиться еще 50 лет. Однако если на этом объекте не будут вестись должные работы, и демонтаж не будет продолжен, это может стать очень серьезной проблемой".

Многие называют аварию 1986 года на Чернобыльской АЭС предвестником развала Советского Союза, который произошел через 5 лет после этого.

Как считает член Общества Генри Джексона (независимое британское общественное объединение, основанное при Кембриджском университете) Тарас Кузио, захват Чернобыля российскими войсками в этом случае можно рассматривать как символическую победу президента Путина, который не раз открыто сожалел о распаде СССР.

"Путин мыслит как человек, который не может смириться с фактом распада Советского Союза 30 лет назад, а распад этот начался после Чернобыля", - считает эксперт.

Он полагает, что даже если Путин и использует угрозу ядерного удара лишь для того, чтобы напугать Запад, ведет он себя при этом как настоящий социопат, и поэтому за его действиями нужно внимательно следить.