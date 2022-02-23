Кризис вокруг Украины: Киев рекомендует гражданам покинуть Россию, СНБО обещает мгновенный отпор в случае российской атаки

23 февраля 2022, 10:00 GMT Обновлено 2 минуты назад

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Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории этой страны, немедленно уехать. Тем временем из-за возросшей угрозы нападения со стороны России президент Владимир Зеленский объявил призыв резервистов, однако заявил, что всеобщей мобилизации в стране пока не будет.

Украинское внешнеполитическое ведомство объяснило свою рекомендацию "усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации". "Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении ведомства.

"Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан", - добавили в министерстве. Там добавили, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее МИД обратился к Зеленскому с просьбой одобрить разрыв дипломатических отношений с Россией, и украинский президент заявил, что рассматривает это предложение.

Тем временем Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донбасса, где и так действует особый режим в связи с боевыми действиями.

"На всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение в зависимости от территории, в зависимости от того, насколько будем считать целесообразным", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Что касается резервистов, количество их на сегодняшний день будет составлять 36 тыс. человек. Это в подавляющем большинстве люди, которые прошли фронт", - добавил он.

"Нас этим вторжением постоянно пугают. Подчеркиваю, что мы четко осознаем все процессы, которые происходят... В случае вторжения на территории нашей страны сразу будет введено военное положение, и все будут проинформированы", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о вероятности нападения России.

"Отпор будет дан мгновенно. Мы осознаем риски со стороны России, мы четко понимаем, что наше войско готово к отпору, и не имеет значения, какой город будет атакован Российской Федерацией, мы к этому готовы", - передает наш корреспондент слова секретаря СНБО.

Данилов добавил, что Рада должна проголосовать по указу о введении ЧП в ближайшие часы. В Донецкой и Луганской областях чрезвычайное положение действовать не будет .

Обращение Зеленского

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В ночь на среду Зеленский снова обратился к гражданам страны и объявил, что издал указ о призыве резервистов "в особый период". При этом он подчеркнул, что "речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв", и всеобщей мобилизации пока не будет. "Мы должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным переменам в оперативной обстановке", - сказал при этом Зеленский.

"На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки здесь", - прокомментировал он решение России признать самопровозглашенные республики на украинской территории. Это решение, по его словам, "дает четкий ответ, кто действительно хочет мира, а кто - передела земель".

"Украинцы - мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная, тяжелая работа. И мы к ней готовы", - заключил Зеленский.