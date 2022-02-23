Кризис вокруг Украины: три главных сценария. Украинские эксперты – о том, что будет после признания Россией ДНР и ЛНР

Галина Корба

ВВС News Украина

час назад

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После признания Россией Донецкой и Луганской "народных республик" появилось гораздо больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, в политическом смысле это скорее подарок Киеву, считают украинские эксперты. С другой - это риск очередной эскалации, которая может привести к кровавым военным действиям между Украиной и Россией.

Инициативу российских коммунистов о признании самопровозглашенных республик обсуждали еще с января, но до недавнего времени мало кто верил, что Кремль действительно на это пойдет. Ведь по сути это означало бы разрушение Минских договоренностей, в которых украинские критики видели угрозу суверенитету страны.

Но 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР - и сделал это после долгой и крайне резкой речи, в которой заявил, что Украина - искусственно созданное Владимиром Лениным государство, которое виновато в "геноциде" жителей Донбасса.

Свое обращение Путин завершил угрозой, отметив, что "вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести" украинской власти.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что Россия признает "республики" не в нынешнем фактическом виде, а в административных границах Донецкой и Луганской областей, площадь которых приблизительно втрое больше подконтрольных сепаратистам районов.

К чему теперь готовиться жителям страны, Украинская служба Би-би-си спросила экспертов, которые оценивают возможные сценарии и факторы, которые могут привести к таким сценариям. По их словам, исходя из нынешних обстоятельств, возможны по меньшей мере три варианта развития событий.

"Приднестровский сценарий"

Конфликт замораживается, активные боевые действия на Донбассе прекращаются, самопровозглашенные республики существуют в тех же пределах, что сейчас, а Россия не претендует на их расширение. Украина может сконцентрироваться на внутренних делах.

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Заморозка конфликта - наиболее благоприятный из возможных сценариев для Украины, считает эксперт аналитического центра "Дом демократии" Анатолий Октысюк.

"Это приднестровский сценарий и это самое лучшее, что может быть для нас, - говорит он. - Донбасс и Крым теперь будут идти в одном переговорном меню, а мы сможем заниматься реформами, ждать лучших политических времен, смены власти [в России - Би-би -си] или распада России".

Решение Кремля по сути "похоронило минские договоренности и это безусловный плюс для Украины", считает Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

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"Де-факто это признание мало что изменило - это и раньше были оккупированные территории, россияне и раньше имели там войска, просто сейчас это будет открыто делаться, - объясняет он. - Позитив я вижу в том, что Минские договоренности похоронены руками России. После этой безумной речи Путина и его действий весь мир видит, кто агрессор, а кто сопротивляется агрессии".

Минские договоренности, после выполнения которых неподконтрольные территории Донбасса должны были вернуться под контроль Киева, были фактором нестабильности для любой украинской власти, соглашается Октысюк.

Постоянное несогласие в обществе вызывал, в частности, вопрос амнистии для сепаратистов, особого статуса для этих территорий. Это создавало риск протестов и политических потрясений.

"Украине постоянно пускали кровь этими соглашениями, - считает Октысюк. - Это был такой камень на шее, который держал в нестабильности всю систему. Россия могла бы спокойно ждать, но похоже, что у Путина не выдержали нервы".

"В принципе таким признанием он сделал себе выстрел в ногу, но он также повысил ставки перед стратегическими переговорами о безопасности между Россией и США", - добавляет эксперт.

"Промежуточный сценарий"

На нынешней линии разграничения сохраняется постоянное напряжение, периодически происходят обстрелы и диверсии, которые вызывают постоянные опасения того, что Россия вот-вот решит военным путем расширить границы образований, или "пробить" дорогу к Крыму по суше.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Второе Минское соглашение" было согласовано 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четвёрки"

Похожим образом Россия уже действует на линии разграничения между Грузией и самопровозглашенной "Южной Осетией", пишет главный редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.

"Административная граница оккупированной территории постоянно меняется, продвигается вглубь Грузии, и в Тбилиси не понимают, что с этим делать, поскольку не хотят вступать в открытый бой с российскими военными, которые охраняют эту границу, - объясняет журналист. - А это вызывает обиду части грузинских избирателей и дает дополнительный повод для политического напряжения в Грузии".

"Негативный сценарий"

Открытое военное противостояние между Россией и Украиной - самый большой риск в будущем, считают эксперты. Это несет угрозу новых жертв и разрушений, потери территорий, невыгодных для Украины соглашений, на которые придется идти под давлением и которые могут привести к политической нестабильности в стране.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обстрелы украинской территории могут стать обыденностью

Наиболее вероятный план России - силой расширить пределы "республик" до границ Донецкой и Луганской областей, считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности аналитического Центра Разумкова.

"Украине, очевидно, предъявят ультиматум - вывод войск. Если Украина не пойдет на этот ультиматум и держит позиции, тогда Россия включается по полной программе", - говорит он.

"Это не обязательно бои за Мариуполь или бои по всему участку, но более вероятно, что это сценарий включается на юге, от Украины отрезают еще одну часть территории. Конечно, с огромными жертвами и разрушением инфраструктуры", - прогнозирует эксперт.

Если же украинская власть пойдет на требования России и выведет войска, чтобы избежать войны, это может вызвать сопротивление в обществе и привести к дестабилизации власти во всей стране.

Новое вооруженное противостояние между Украиной и Россией в нынешних условиях считает неизбежным также Сергей Солодкий, первый заместитель директора Центра "Новая Европа". Главный вопрос, который он задает, - когда это произойдет?

"Выступление Путина [о признании "республик" - Би-би-си] не был посвящен Донбассу, он не был посвящен оккупированным территориям, он бы посвящен Украине", - отмечает эксперт.

"Букет безумных утверждений, лжи и инсинуаций, которыми оперировал Путин, свидетельствует о том, что мы имеем дело с началом чего-то намного более серьезного. Мы можем увидеть это в ближайшие дни или годы, но мы точно это увидим, если его вовремя не остановить", - считает Солодкий.

Мяч у Запада

Опрошенные Украинской службой Би-би-си эксперты соглашаются с тем, что сценарий, по которому будет действовать Россия, прежде всего зависит от Запада и его решимости перед лицом опасности.

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"Возможно, для наших западных партнеров масштабная эскалация - это бомбардировки Киева, но для нас эскалация есть уже сегодня, есть акт вторжения и факт агрессии и я не понимаю этих разговоров - это уже достаточно масштабная эскалация, или стоит еще подождать?" - говорит Алексей Мельник.

Запад несколько месяцев предупреждал Украину, что Россия планирует большое вторжение, и обещал, что Москва "заплатит высокую цену" за новую агрессию.

После решений о признании марионеточных образований в Донбассе Германия уже заявила, что приостанавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2", новый пакет санкций ввели США, ЕС и Великобритания.

Однако Алексей Гарань раскритиковал решение американского президента Джо Байдена ввести пакет санкций против самопровозглашенных образований.

"Это вообще выглядит как насмешка, что не будет американских инвестиций в ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей - так на украинском юридическом языке называются подконтрольные сепаратистам районы Донбасса - Би-би-си]. Мы ожидаем серьезных действий, - говорит Гарань. - Не будет серьезных действий, Путин пойдет дальше, он пойдет на захват всего Донбасса".

Запад должен действовать нестандартно, а не идти по старой схеме, убежден Сергей Солодкий. "Санкции должны быть чрезвычайно вредящими и чрезвычайно болезненными, они должны коснуться персонально Путина, его семьи, его ближайшего окружения. Арсенал тут неимоверный, - считает эксперт. - Вот если бы Путин увидел жесткий ответ еще на прошлой неделе [...] но он увидел страх, желание заговорить эту проблему - и решил действовать".

Асимметричным ответом могло бы стать предоставление Украине прочных гарантий безопасности от Запада, которые бы заработали уже здесь и сейчас, считает Анатолий Октысюк.

Это может быть милитаризация по примеру Израиля, ускоренное получение членства в Евросоюзе или гарантии безопасности в рамках особого партнерства с США.

Даже больше, нынешний кризис открывает для Украины варианты для дальнейшего сближения и в конце концов вступления Украины в НАТО, считает Сергей Сидоренко.

"В НАТО уже звучат дискуссии, как изменить Вашингтонский договор для потенциального присоединения Украины и Грузии таким образом, чтобы коллективная защита распространялась только на подконтрольную правительствам, неоккупированную территорию", - объясняет он.

То, что в глазах Запада неподконтрольные Киеву районы Донбасса официально стали оккупированной территорией, может помочь Украине на этом пути, но только если линию разграничения удастся стабилизировать.