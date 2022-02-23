Британские врачи советуют не оперировать пациентов первые 7 недель после их заражения "Омикроном"

34 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские хирурги и анестезиологи считают, что операции после заражения Covid-19 следует откладывать на семь недель вне зависимости от тяжести течения заболевания

Королевские коллегии хирургов и анестезиологов Соединенного Королевства рекомендовали больницам Национальной службы здравоохранения не проводить плановых операций как минимум в течение семи недель после заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Британские эксперты считают, что первые два месяца после инфекции являются наиболее опасными, особенно в послеоперационный период.

Неотложные операции нужно делать, но желательно, чтобы пациент был полностью привитым от Covid-19.

Эти рекомендации были опубликованы в медицинском журнале Anaesthesia ("Анестезия").

В соответствующей статье отмечается, что, хотя сейчас нет точных данных о том, как именно новые штаммы коронавируса и вакцинация влияют исход операции, следует проявлять осторожность и не проводить их в течение семи недель после заражения.

При этом медицинские эксперты рекомендуют всесторонний и индивидуальный подход к каждому больному.

Даже асимптоматичное течение болезни в случае предыдущих штаммов, говорится в статье, увеличивало риск летального исхода в послеоперационный период в три раза, если операция была проведена в течение шести недель после заражения.

Предположения, что асимптоматичное или слабо симптоматичное течение болезни при заражении штаммом "Омикрон" не приводит к повышению рисков в послеоперационный период, является а настоящий момент безосновательным, заявляют авторы статьи.

К операциям, представляющим повышенный риск, эксперты отнесли хирургию желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, головы, шеи, сердечно-сосудистой системы и сложные ортопедические операции. Пластические операции считаются хирургией умеренного риска, а операции на глазах (удаление катаракты) - представляют риск минимальный.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Коллегии хирургов и анестезиологов рекомендуют по мере возможности не проводить операции хотя бы в течение 10 дней после заражения, чтобы минимизировать риск инфицирования медицинского персонала

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Даже в том случае, когда есть медицинские показания провести операцию ранее, чем через семь недель, крайне желательно отложить ее, как минимум, на 10 дней после заражения. В противном случае значительно повышается риск заражения врачей, медсестер, а также других пациентов.

На данный момент врачи и медицинские эксперты все еще продолжают собирать данные о рисках, связанных со штаммом "Омикрон". Поэтому рекомендации пока что остаются прежними, но специалисты говорят, что будут снимать ограничения по мере получения новой информации.

Президент Ассоциации анестезиологов Великобритании Майк Натансон отметил, что понимает разочарование пациентов, чьи операции приходится откладывать, но добавил, что весь медицинский персонал хочет работать таким образом, чтобы риски были понятны и минимальны.

А один из авторов статьи, профессор Дункан Саммертон сказал, что лечащие врачи должны честно и откровенно обсуждать ситуацию с пациентами, чтобы принять решение, проводить ли операцию сразу, или ее отложить.