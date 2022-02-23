От Шойгу до Симоньян: ЕС назвал россиян, попавших под санкции из-за признания ДНР и ЛНР

17 минут назад

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Совет министров иностранных дел стран ЕС утвердил первый пакет санкций против российских банков, депутатов, чиновников, бизнесменов и сотрудников государственных СМИ из-за признания независимости самопровозглашенных образований на востоке Украины.

В список вошел 351 депутат Госдумы - все, кто инициировал процесс признания Россией так называемых ДНР и ЛНР, 24 физических лица и три банка - Промсвязьбанк, обслуживающий российский военно-промышленный комплекс, государственный инвестиционный банк ВЭБ, финансирующий проекты развития экономики, и банк "Россия", значительную часть акционеров которого составляют люди из ближайшего окружения президента Путина.

Всем попавшим под санкции запрещается въезд в страны Евросоюза, а их активы на территории ЕС будут заморожены.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля (он объявил о санкциях еще накануне), принято также решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

Пакет санкций принят в ответ на признание Россией неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины и ввод российских войск в регион, говорится в пресс-релизе совета ЕС.

"Такие решения незаконны и неприемлемы. Они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России, они ведут к дальнейшей эскалации кризиса", - заявил в среду Боррель.

Кто в списке

В списке физических лиц - министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, а также организация "Агентство интернет-исследований", которую в СМИ называют "фабрикой троллей".

Кроме того, санкции вводятся против командующего Черноморским флотом Игоря Осипова и главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина.

Ограничения также коснутся зампреда правительства Дмитрия Григоренко, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, бизнесмена Евгения Пригожина, его матери и жены.

Телеведущий Владимир Соловьев еще до публикации списка прокомментировал свое попадание в него - у него, по данным СМИ, есть недвижимость в Италии. Соловьев счел возможным провести аналогии с гитлеровской Германией.

После пополнения список Евросоюза по России увеличился более чем вдвое и насчитывает 555 физических лиц и 52 организации. О введении санкций в ответ на признание президентом России ДНР и ЛНР ранее сообщили Британия, США, Канада, Австралия и Япония.

Санкции США

Накануне президент США Джо Байден на брифинге в Вашингтоне, посвященном ситуации вокруг Украины, заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против суверенного долга России.

Под американские санкции попадают Промсвязьбанк и ВЭБ, включая его дочерние компании, в том числе футбольный клуб ЦСКА.

Список не окончательный - агентство Блумберг, ссылаясь на неназванное официальное лицо, предполагает, что под санкции могут попасть Сбербанк и ВТБ. "Ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится", - заявил источник агентства.

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Кроме того, Байден заявил, что в ближайшее время будут объявлены представители российского руководства, попадающие под персональные санкции.

"Со среды мы начнем вводить санкции против российских элит и их родственников", - добавил президент США.

В российском МИДе в среду пообещали ответить на новые санкции США. "Сомнений быть не должно - на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", - заявило российское дипведомство.

Санкции от других стран

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Во вторник о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР объявила Британия. В санкционный список Лондон включил пять российских банков и троих близких к Владимиру Путину бизнесменов - Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга.

О санкциях против России объявили Канада, Австралия и Япония. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что наложит запрет на выдачу в стране российских займов, а также заморозит активы и запретит выдачу виз ряду российских граждан.

Австралия распространяет действие санкций, которые действуют в отношении аннексированного Россией Крыма и Севастополя, на регионы Донецка и Луганска, а также вводит персональные финансовые санкции и запрет на въезд в адрес восьми членов Совета безопасности России.

Под канадские санкции попали два российских государственных банка (какие именно, не уточняется). Гражданам и компаниям Канады запрещается вести какие-либо финансовые операции с ДНР и ЛНР и принимать участие в покупке суверенного долга России. Санкции также будут наложены на всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.