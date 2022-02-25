США и ЕС ввели санкции против первых лиц России, включая Путина

40 минут назад

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом он сказал, что не знает, о каких активах может идти речь.