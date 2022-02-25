США и ЕС ввели санкции против первых лиц России, включая Путина
США и Евросоюз одновременно объявили о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину.
Евросоюз внес в санкционные списки президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и еще ряд чиновников и политиков.
В списке минфина США - Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генерального штаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
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СВР И МИНОБОРОНЫ РОССИИ - ДОКУМЕНТ
ЕС ВЛАДИМИРА КОЛОКОЛЬЦЕВА, СЕРГЕЯ ИВАНОВА, МИХАИЛА МИШУСТИНА - ДОКУМЕНТ
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом он сказал, что не знает, о каких активах может идти речь.