Правительство Британии просит регулятора Ofcom присмотреться к RT и обещает прислать Украине еще оружия

23 февраля 2022, 15:09 GMT Обновлено 15 минут назад

Автор фото, TASS/RT Подпись к фото, Британский Ofcom уже признавал RT виновным в нарушении правил честного и непредвзятого освещения событий, в частности, освещения отравления Скрипалей, и штрафовал компанию

Министр культуры Великобритании попросила регулятора телевизионного рынка Ofcom сейчас, во время украинского кризиса, обратить особое внимание на вещание российского канала RT. Премьер Борис Джонсон, отвечая на призывы оппозиции, напомнил, что право решать, лишать или не лишать кого-то лицензии на вещание, принадлежит исключительно Ofcom, а не политикам.

Внимательно последить за тем, что выдает в эфир российский государственный канал RT, призвала Ofcom министр культуры Надин Доррис.

"Меня беспокоит, что вещатели, такие как RT, которого Ofcom уже неоднократно признавал виновным в нарушении Кодекса вещания, будут пытаться распространять вредоносную дезинформацию о нынешнем кризисе вокруг Украины", - написала Доррис руководству Ofcom.

Ofcom - независимый орган, он постоянно следит за британскими и зарубежными вещателями и без писем правительства, ежегодно разбирая тысячи жалоб от зрителей и организаций.

Отобрать у RT лицензию на вещание требует, в частности, лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

В среду он повторил этот призыв в парламенте во время дебатов с премьер-министром, и Борис Джонсон в ответ сообщил о письме министра Доррис и добавил, что этот вопрос решает Ofcom и только он.

"Мы живем в демократической стране, мы живем в стране, которая верит в свободу слова. Я считаю важным, чтобы вопрос, какие медиа-организации запрещать, решал Ofcom, а не политики. Это в России так делают", - сказал Борис Джонсон.

Автор фото, TASS/Alexander Demianchuk Подпись к фото, Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уже пригрозила ответными мерами в отношении британских СМИ

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В Великобритании вещательные компании (в отличие от газет) должны соблюдать Кодекс вещания, то есть освещать события правдиво, непредвзято и взвешенно. Ofcom уже признавал российский госканал RT в нарушении этих требований и штрафовал его.

Ofcom: пропаганда в эфире у нас запрещена

О Кодексе вещания и законе о коммуникациях, на котором этот кодекс основан, напомнила в опубликованном в среду ответе министру культуры глава Ofcom Мелани Доус.

"Вещатели могут освещать вопросы с определенной точки зрения, если представлены и альтернативные взгляды и мнения. Выпуск в эфир односторонней пропаганды кем-либо из обладателей наших лицензий неприемлем", - написала Доус в письме, в котором ни разу не упоминается RT.

Доус сообщила министру, что Ofcom, принимая во внимания серьезность украинского кризиса, уже усилил мониторинг продукции вещательных компаний в Британии.

"Мы рассматриваем жалобы в этой части в срочном порядке и без колебаний будем принимать срочные меры, где они окажутся необходимы", - заверила глава Ofcom.

МИД РФ грозит

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уже пригрозила ответными мерами в отношении британских СМИ, напомнив о недавнем закрытии российского бюро немецкой общественной компании Deutsce Welle ("Немецкая волна").

"В случае, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает. Кстати, многое о проблеме симметрии в международных отношениях может рассказать и корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд, ставшая разменной монетой в играх британского правительства против российских журналистов", - цитируют Захарову российские агентства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британия уже прислала Украине противотанковые гранатометы NLAW и обещает прислать еще оружия. Какого именно - правительство не говорит

Новый пакет военной помощи

Борис Джонсон во время того же еженедельного выступления в парламенте сказал, что Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе помощь оружием.

"В свете все более угрожающего поведения России и в продолжение нашего прежнего курса Соединенное королевство вскоре пошлет новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать и оборонительные вооружения, и поставки нелетального характера", - сказал Джонсон.

Какое именно оружие Великобритания поставит Украине, правительство не говорит.

"По соображениям безопасности я не могу вдаваться в детали относительно того, что будет включено в этот пакет", - сказал журналистам пресс-секретарь Джонсона.