Россия начала военную операцию на Украине

37 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обращение Путина о начале "военной операции". Видео

Президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Для защиты людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", сказал Путин, Россия будет стремиться "к демилитаризации и денацификации Украины". Украина назвала происходящее "захватнической войной". США и Великобритания уже охарактеризовали действия России как нападение на Украину. Поступают сообщения о взрывах под Киевом и в районе других украинских городов.

В 5:30 утра по московскому времени российские телеканалы показали обращение Путина. Он сообщил, что Россия начала военные действия, так как о помощи ее попросили самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики. В понедельник Россия признала независимость этих территорий, во вторник Совет Федерации дал президенту согласие на использование российских войск за рубежом. Поздно вечером 23 февраля были опубликованы обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой к России оказать им военную помощь.

"Уважаемые товарищи"

"Мной принято решение о проведении специальной военной операции, - заявил Путин в телеобращении. - Ее цель - защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".

Президент сообщил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.

Он обратился и к гражданам Украины.

"Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы украинского народа, - сказал Путин. - Наши действия - самозащита от создаваемых нам угроз. Как бы ни было трудно, призываю понять это".

Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие: "Уважаемые товарищи, ваши деды не для того сражались с нацистами, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все, кто выполнит это требование, сможет беспрепятственно вернуться домой к своим семьям".

Телеобращение президента продолжалось 27 минут, он рассказывал о расширении НАТО на Восток, вспоминал распад СССР и нарушение "баланса сил" в мире, проводил аналогии с Великой Отечественной войной.

Киев, Харьков, Одесса

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Буквально через минуты после публикации обращения Путина стали поступать сообщения о взрывах из разных украинских городов - Киева, Харькова, Одессы, Херсона и других. Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил, что нанесены удары по военным и инфраструктурным объектам. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.

В минобороны России сообщили РИА Новости, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Там утверждают, что не наносят удары по городам Украины. Канал "Си-эн-эн" со ссылкой на свой источник в украинском МВД сообщил о "сотнях пострадавших" из-за ракетных ударов.

Воздушное сообщение над Украиной закрыто. Закрылось и гражданское авиасообщение над южными областями России, граничащими с Украиной, об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24. Самолеты не летают над Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской областями, Ставропольским и частично Краснодарским краем.

"Это захватническая война"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин развязал войну против Украины". "Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война", - написал он в "Твиттере".

Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к народу страны.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства, - заявил Зеленский. - Минуту назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали собирать международную поддержку".