Рубль упал до исторических минимумов: евро выше 100 рублей, доллар почти 90

52 минуты назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Курс доллара и евро к рублю утром в четверг вырос почти на 10% и достиг исторических максимумов. Мосбиржа сообщает о приостановке всех торгов.

К 9 часам утра по московскому времени курс евро преодолел отметку в 100 рублей, а доллар почти достиг 90 рублей.

Московская биржа около 8 утра приостановила торги на всех рынках на фоне новостей о военной операции России в Донбассе. В 10:00 торги возобновились.

Сразу после открытия индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с апреля 2020 года, а индекс Мосбиржи - ниже 2700 пунктов впервые с ноября 2020 года.

Акции крупнейших российских компаний на открытии торгов также обвалились: в частности, бумаги Сбера упали на 10,8%, Норникеля - на 12,4%, Газпрома - на 11,5%.

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Центробанк тем временем сообщил о начале валютных интервенций для поддержания курса рубля

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору", - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ также отмечает, что на фоне геополитического обострения "имеет четкие планы действий для любого сценария развития событий".

Российские банки пока о проблемах в работе не сообщали. Сбер сообщил, что на фоне геополитического обострения готов к любому развитию ситуации и "проработал сценарии для защиты средств клиентов".

"Смена парадигмы финансового рынка"

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Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук полагает, что ситуация в Донбассе стала полной неожиданностью практически для всех участников финансового рынка.

"Только единицы считали, что Россия действительно предпримет атакующую операцию, несмотря на убеждения иностранных разведок, которые оказались правы. Это смена парадигмы финансового рынка. В том качестве, в котором он был до этого, уже не будет. Россиянам надо приготовиться к тому, что мы отброшены в прошлое на много лет с точки зрения инфраструктуры рынка и вообще всего", - сказал он в беседе с Би-би-си.

Паника на рынках началась после того, как в ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специоперации в Донбассе.

На этих новостях обрушились все российские активы, а котировки нефти взлетели выше 100 долларов за баррель из-за опасения перебоя с поставками.