Россияне массово снимают деньги со счетов. В банкоматах кончаются доллары и евро

32 минуты назад

После объявления о начале военных действий России на Украине, очереди в банкоматы образовались не только в украинских, но и в российских городах. Люди пытаются снять валюту или обменять рубли на доллары, появляются сообщения о валютных спекулянтах.

"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.

Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.

О том, что в банкоматах "Тинькофф" в Москве заканчивается наличная валюта, ранее сообщало издание Baza со ссылкой на клиентов банка. В социальных сетях также писали об очередях в банкоматы "Тинькоффа".

Телеграм-каналы с утра сообщали о проблемах с переводами с рублевого счета в долларовый. У одного из корреспондентов Би-би-си рано утром возникли похожие проблемы: банк не конвертировал деньги из рублей в доллары, ссылаясь на невозможность определить курс. Это произошло сразу после открытия торгов на Московской бирже: но вскоре перевести деньги удалось. Уже днем в четверг еще один корреспондент также конвертировал рубли в доллары.

В пресс-службе "Тинькофф" Би-би-си сообщили, что все системы финансовой организации "работают в штатном режиме, операции клиентов физических и юридических лиц проводятся без ограничений".

При этом в банке подтвердили, что наблюдают повышенный спрос на снятие наличной валюты. "Пополняем банкоматы в усиленном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ажиотажный спрос на валюту происходит на фоне обвала рубля. В четверг с утра за несколько минут курс доллара взлетел до 84 рублей, а евро - более чем до 95,2 рубля. После этого обвала были приостановлены торги на бирже, а ЦБ начал валютные интервенции. К середине дня в четверг курс доллара снизился до 82,7 рубля, а евро - до 92,4 рубля. Укрепление рубля связано не с окончанием паника, а с действия регулятора.

Проблемы наблюдаются и у других банков.

Журналист Максим Литаврин написал в своем "Твиттере" об очередях к банкоматам "Тинькофф" и "Альфа-Банка" возле станции метро "Бауманская" в Москве.

Некоторые пользователи пишут, что у них не получается снять доллары и из банкоматов "Альфа-Банка". При этом в пресс-службе "Альфа-Банка" Би-би-си сообщили, что его клиенты "могут снять необходимую сумму в банкоматах или кассе".

Радиостанция "Эхо Москвы" сообщает и об очередях в отделения "Сбера" .

С утра банк на своем сайте опубликовал сообщение о введении ограничений на валютные операции из-за попадания в санкционные списки. Позже пресс-служба назвала это ошибкой.

Также появлялись сообщения, что обслуживание карт "Сбера" в Германии приостановлено. Но позже агентство РИА Новости уточнило, что обслуживание карт сохраняется. Банкомат в Лондоне также принял карту банка.

Пресс-служба ВТБ в четверг объявила, что банк работает в обычном режиме, а "все продукты и сервисы доступны клиентам в полном объеме". Однако позже ВТБ рекомендовал своим клиентам - юридическим лицам воздержаться от операций в долларах и евро. В банке при этом заверили, что все сервисы доступны без ограничений.

Не только Москва

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Проблемы со снятием наличной валюты возникли не только в Москве, но и в других городах. Например, по данным пермской телекомпании "Ветта", в Перми все банкоматы "Тинькофф" перестали выдавать доллары и евро.

После 11 часов утра в четверг снять доллары и евро с банкоматов "Тинькофф" было невозможно и в Красноярске, сообщает местный новостной портал NGS24.

Это же издание заметило на одной из улиц Красноярска спекулянта, который продавал валюту с рук. "Мы спросили у него, почем у него можно обменять деньги - сейчас доллары он продает по 90 рублей, а евро - по 100 рублей", - пишет региональный портал.

Костромской портал Kostroma.today пишет, что костромичи с утра стоят в огромных очередях у банкоматов за валютой, а в некоторых отделениях началась давка.

Ажиотаж наблюдается и в граничащей с Украиной Белгородской области. Журналисты портала "Бел.ру" пишут о больших очередях к банкоматам в одном из центральных ТЦ Белгорода.

По данным портала Downdetector, еще с утра у российских банков начались сбои в работе на фоне начавшихся военных действий на Украине и обвала валютного рынка. На сбои жалуются, в частности, пользователи "Альфа-Банка", "Сбера" и ВТБ.

Накануне ЦБ опубликовал статистику, согласно которой за декабрь-январь банки увеличили объем быстро доступной наличной валюты в кассах и банкоматах на 5,7 млрд долларов.