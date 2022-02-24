Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

час назад

Автор фото, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, которая сегодня начала военную операцию на территории Украины.

"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - сказал Зеленский во время брифинга для прессы.

Таким решением обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости.

Ранее в четверг пресс-атташе российской дипмиссии на Украине Денис Голенко сообщил, что все российские дипломаты покинули страну.

В МИД России заявили, что разрыв отношений - "не наш выбор".

"Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины", - заявили в ведомстве в комментарии РИА Новости.

Об отзыве остающихся в России украинских дипломатов пока не сообщалось.

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В генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге на вопрос корреспондента Би-би-си о разрыве дипломатических отношений ответили, что никаких комментариев не дают.

"Мы работаем в штатном режиме. Это горячая линия, которая действует для граждан Украины", - сказали в консульстве.

Украина и Россия отозвали своих послов из Москвы и Киева еще в 2014 году. До последнего времени представительства стран возглавляли временные поверенные. Несколько дней назад Украина отозвала своего временного поверенного в Киев для консультаций.

Главной причиной, почему до разрыва отношений до сих пор не доходило, Киев называл необходимость защитить сотни тысяч украинцев, постоянно пребывающих на территории России.