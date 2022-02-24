"Военная операция" России на Украине: что известно к этому часу

час назад

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Российская военная техника в Крыму

Утром 24 февраля Россия ввела войска на территорию Украины и нанесла удары по объектам на ее территории. Президент России Владимир Путин назвал происходящее спецоперацией, целью которой, по его словам, является защита недавно признанных Россией самопровозглашенных республик Донбасса, а также "денацификация Украины".

Украинская сторона отчитывается о потерях и военного, и мирного населения, и сообщает о потерях и с российской стороны. Россия данных о потерях не подтверждает и не предоставляет.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, что известно на данный момент.

Военные действия

Около шести утра российские федеральные телеканалы показали выступление Владимира Путина, в котором он объявил о начале военной операции на территории Украины. Цель операции - "демилитаризация и денацификация".

"Вся ответственность за кровопролитие лежит на совести украинского режима", - заявил Путин. Он призвал украинских военных сложить оружие.

Представитель "народной милиции" ДНР Эдуард Басурин заявил, что "задача номер один" - полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую обалсти в их административных границах и освободить тех людей, "которые находятся под гнетом украинских политиков". До начала российской операции ДНР и ЛНР контролировали примерно треть территории этих областей.

Еще до этого в разных регионах Украины местные жители и СМИ сообщали о звуках обстрелов. После обращения Путина появились сообщения и видео со взрывами в Киеве, Одессе и Харькове. Позднее выяснилось, что Россия начала проводить ракетные удары в районе украинских аэродромов.

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Примерно через час после обращения Путина появились сообщения украинских и западных СМИ о том, что российские войска пересекли границу с Украиной в районе Харькова. Согласно сообщениям украинских военных и СМИ, по состоянию на 13:00 в Харьковском районе шли бои.

После начала ракетных ударов по украинским объектам российское минобороны сообщило, что не собирается атаковать города Украины или гражданское население. "Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и авиация вооруженных сил Украины", - сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на министерство.

По данным вооруженных сил Украины, Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по аэропортам Борисполя, Озерного, Кульбакиного, Чугуева, Краматорска, Чорнобаевцев. Также произошел взрыв возле аэропорта в Ивано-Франковске - городе на Западе Украины в 200 километрах от польской границы.

Российское минобороны вскоре сообщило, что подавило украинские средства ПВО и уничтожило военную инфраструктуру украинских аэропортов. Украинская сторона эту информацию не подтвердила.

Погранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала украинскую границу около пяти утра при поддержке вооруженных сил Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на это заявил, что его военные не участвуют в операции, но готовы к ней присоединиться, если об этом попросит президент России.

Около двух часов дня Погранслужба Украины заявила, что российские войска прорвали границу и вошли на территорию Киевской области. Также российская техника идет на прорыв границы в Житомирской области с территории Беларуси, утверждают в ведомстве.

Военные и мирные потери

Данные России и Украины о количестве погибших военных и потерянной техники расходятся. Так, представители Сухопутных войск Украины утверждают, что в Луганской области были сбиты пять российских самолетов. Минобороны России называет эти сообщения "враньем".

Также украинский Генштаб сообщил, что на харьковском направлении были убиты 50 российских военных. Однако в российском минобороны о потерях не сообщают.

В офисе президента Украины сообщили, что потери украинской стороны составляют 40 человек. Новой информации на этот счет не поступало.

Телеканал Си-эн-эн сообщил, что в результате военных действий России на Украине пострадало больше сотни человек. Цифры по погибшим и раненым среди гражданского населения официально еще не названы. О том, что в ДНР есть погибшие и раненые среди местного населения, сообщило руководство "республики", но точных данных оно приводить не стало.

Авиация и биржи

В семь утра Московская биржа открылась с резким падением своей стоимости - около 10%. Курс доллара при открытии составил 84 рубля, а евро - 95. На пике курс доллара составлял 89 рублей, но к 13:00 снова вернулся на отметку в 84. К этому же часу индекс Мосбиржи обвалился больше чем на треть.

Российские и иностранные авиакомпании отменили рейсы на юге России. 12 аэропортов на юге России приостановили работу до 2 марта; это аэропорты в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе и Симферополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске и Воронеже.

Украина ограничила гражданские полеты над всей своей территорией.

Что говорят власти Украины и западные политики

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Россию с гитлеровской Германией и объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. "Я знаю, что эту информацию абсолютно у вас не покажут на телеканалах. В соцсетях у вас много всего заблокировано, но заблокировать это зло, это желание уничтожить нацию - невозможно. Заблокировать историю невозможно", - заявил Зеленский, обращаясь к россиянам.

Также он внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Путина одуматься и "дать миру шанс".

Президент США Джо Байден заявил, что Путин выбрал "преднамеренную войну". "Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом", - заявил Байден. До этого он заявлял, что США ни при каких обстоятельствах не вступят в военную конфронтацию с Россией.

В НАТО сообщили, что члены альянса в скором времени встретятся, чтобы обсудить действия России. США и их союзники сегодня намерены ввести полномасштабные санкции против России, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на представителя Белого дома.

Евросоюз также введет новые санкции, которые затронут стратегические сектора экономики России и закроют ей доступ к ключевым технологиям и рынкам, сообщили в Еврокомиссии.