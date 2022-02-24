"Россия напала на Украину". Что западная пресса пишет о военных действиях в Европе

час назад

Автор фото, New York Times

В четверг первые полосы мировой прессы посвящены военным действиям, которые Россия ведет против Украины. Вот лишь некоторые заголовки: "Россия напала на Украину" (New York Times), "США обещают призвать Россию к ответу за нападение на Украину" (Washington Post), "Мировое сообщество осуждает агрессию России" (Le Monde), "Россия атаковала Украину" (El Pais), "Путин объявил войну, чтобы разоружить соседа" (Guardian).

Агентство Bloomberg в своем центральном заголовке называет происходящее "темным днем для Европы".

Многие издания обращают внимание на тон, которым Путин сделал предупреждение Западу не вмешиваться в ситуацию. Аналитики подчеркивают, что когда глава крупного государства грозит "последствиям[и], с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались", это перестает быть делом только Украины или только Европы.

Автор фото, EL Pais

"Президент Путин выбрал войну, которая была спланирована и которая принесет катастрофические человеческие жертвы и человеческие страдания, - цитирует New York Times заявление президента США Джо Байдена. - Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу".

Британская Times цитирует премьер-министра Бориса Джонсона, который заявил, что Путин выбрал путь кровопролития и с рук ему это не сойдет.

На данный момент развернутого анализа возможных сценариев, к которым прибегнет Запад, ни в одном издании нет. Это объясняется тем, что многие газеты верстались одновременно с началом военных действий или сразу после.

Автор фото, Bloomberg

Деловые издания, между тем, говорят о встряске, которая неминуемо произойдет на газово-нефтяном рынке. Они подчеркивают, что на фоне событий на Украине общемировые цены на нефть и уголь пошли вверх, но Россия вряд ли сможет извлечь из этого выгоду.

"Дальнейшая картина будет сильно зависеть от того, как отреагируют на события Европа и США. Подразумевают ли они санкции против нефтегазового сектора или нет?", - цитирует Bloomberg Ханса ван Клифа, старшего экономиста по энергетике в ABN Amro Bank.