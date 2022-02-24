"Никому эта война не нужна". Десятки российских знаменитостей выступили против войны на Украине

4 часа назад

Автор фото, TASS

Десятки российских артистов, телеведущих и других знаменитостей выступили в социальных сетях против военных действий России на Украине. Некоторые публиковали видеообращения, другие ограничивались черным фоном вместо фотографии и хештегом #нетвойне.

Среди тех, кто выступил против военных действий России на Украине, телеведущие Иван Ургант, Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак, певцы Юрий Шевчук, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Иван Дорн, Манижа, Теона Контридзе, футболист Федор Смолов, шахматист Ян Непомнящий, актеры Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, Алика Смехова, писатели Александр Цыпкин, Борис Акунин, комики Александр Долгопопов, Денис Чужой и другие.

Валерий Меладзе, певец

Валерий Меладзе записал видео, в котором заявил: "Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам".

"Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", - сказал Меладзе, не уточнив, к кому именно он обращается.

Юрий Шевчук, музыкант

"Мы сегодня собрались на репетицию с музыкантами, все в шоке. Это пипец… Материться не будем, но это полная херь, даже сказать нечего. Мне даже трудно говорить", - сказал Шевчук Би-би-си.

"Эта война нужна психам, которые с ума посходили. В данный момент нашим, "кремлевским". Людям, прилепившим к себе феодальный образ мышления. Я сейчас думаю, что может сделать общество. Вот у нас намечены гастроли - и мы думаем, ехать, не ехать, что играть, если ехать? С одной стороны, не давать концерты, которые запланированы… Или наоборот, поговорить обо всем этом. Может быть, это даже и правильно. Опасаюсь ли? Делай что должно и будь что будет".

Ирина Прохорова, издатель

Глава издательства "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова сказала Би-би-си: "Господи, да что ж тут комментировать… Похоже, что эта война не нужна никому. Судя по растерянности и молчанию всех социальных групп общества, ощущение, что это безумие, которое не нужно никому. Кроме, может быть, маленькой группы людей, которые находятся во власти безумных идей о восстановлении Советского Союза. Все, что я могу сейчас читать - комментарии очень разных людей - все в полном ужасе. Никому эта война не нужна. Что может принести война кроме горя, позора и ужаса?

Сейчас все задают этот вопрос - что можно сделать? Но общество сейчас деморализовано. Ужасы войны до сих пор как призраки над нами. Хотелось бы надеяться на какую-то солидарность среди людей, чтобы все высказались, что эта война ужасна и отвратительна, ее не должно быть.

Владимир Бортко, режиссер, бывший депутат Госдумы от КПРФ

"Радости по поводу происходящего я не испытываю. Как я могу испытывать радость от того, что идут военные действия? Я пока не знаю, что происходит, я внимательно слежу за всякими источниками и в интернете, и еще другими источниками - и что пока происходит, я не знаю. Любая война вызывает, мягко говоря, отрицательные эмоции", - заявил режиссер Би-би-си.

"Кому нужна это война? Давайте посмотрим. Вот завтра я скажу, кому нужна эта война. Что общество может сделать, чтобы эта война прекратилась? Я не собираюсь ее прекращать, я хочу понять зачем, вот и все. А прекращать я ее не собираюсь. Она вполне может быть совершенно оправданна", - добавил он.

Тимати, рэпер

Столь же неоднозначно высказался певец Тимати, заявивший, что война не нужна никому, но "так же никому не нужна сильная Россия".

"Где-то за океаном сидя в кабинете, попивая чая, кто-то хлопает в ладоши от отмены Минских соглашений, и строчит в "Твиттере" о главном зле человечества, детально спродюсировав этот сценарий и запустив его в действие. Мне очень-очень жаль, что мы пришли в эту точку, казалось бы, невозврата. Нужен диалог. И мир, двух очень близких по своей ментальности стран", - заявил он.

Александр Долгополов, комик

"Эта война никому не нужна, кроме обезумевших от власти стариков, которые управляют нашей страной и хотят за счёт войны удержаться на своих постах. Это ужасно, это дико, мне стыдно, что я родился и живу в этой стране, мне бесконечно жаль, мне больно, грустно, это несмываемое пятно на всех нас, мы не успели остановить Путина и теперь весь мир расплачивается за это", - заявил Би-би-си Александр Долгополов.

"Мы сейчас можем только высказываться против войны, использовать свои ресурсы, чтобы помогать тем, кого сажают за протесты, клеить плакаты против войны, переубеждать окружающих, бойкотировать насколько возможно эту систему - не работать на государство, не брать их денег, отказаться от всякой поддержки этой власти. Способов множество, делайте все что в ваших силах, но и берегите себя!" - добавил он.

Денис Чужой, комик

"Я совершенно не понимаю, зачем начали эту войну, - сказал Чужой Би-би-си. - Логику ее я вообще не понимаю. Я посмотрел оба обращения президента и не нашел там причины, объяснения необходимости нападать на другую страну. Я не понимаю, как она началась и когда она закончится. Видимо, когда начавший ее человек достигнет своих целей - но опять же, я вообще не понимаю, какие это цели!

Это совершенный абсурд. Я и моя жена, мы родом из Курской области, это близко к Украине, у нас там много родственников и друзей. И я там выступаю минимум раз в год, чего всегда с нетерпением жду. И сейчас это все под вопросом, мы сидим с организатором украинских концертов - и между нами уже появилась эта дурацкая неловкость, как будто это частично на мне - то, что происходит. Ужасно. Мы с женой, если честно, все утро провели в изучении вариантов эмиграции".

Манижа, певица

"Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь, куда идти, кому помочь. Сижу на углу кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов. [...] Россия и Украина - это не просто две страны. Мы - родные. Любая война между нами - братоубийственная", - написала певица Манижа, представлявшая Россию на прошлогоднем "Евровидении".

Борис Акунин, писатель

Писатель Борис Акунин заявил, что 24 февраля началась новая, страшная эпоха: "Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну - и ошибся. Я всегда верил, что в конце концов победит разум - и ошибся. Победило безумие".

"Гибнут люди, льется кровь. Россией правит психически ненормальный диктатор, и, что ужаснее всего, она покорно следует его паранойе. Я знаю, что Путинляндия и Россия - не одно и то же, но теперь для всего мира никакой разницы нет", - добавил он.

Иван Дорн, певец

"Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. <...> Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите".

Noize MC, певец, музыкант

"Меня разбудила смс от двоюродного брата из Белгорода в 6:52: "У нас громыхает". Тут же стали приходить сообщения от украинских друзей: "Киев обстреливают баллистическими ракетами", "Людей призывают в бомбоубежища" и т.д. Под вчерашним видео на песню "Столетняя война" на YouTube до сих пор строчат комментарии в духе: "Уже и про войны какие-то там пишут песни, да нет и не будет ничего! Что у вас голове сидит-то? Непонятно. Вам до сих пор что-то непонятно?"

Россия напала на Украину, и от того, что представитель РФ в ООН "запрещает" называть это войной, суть происходящего не меняется. "Жопа есть, а слова нет", как говорится. Некоторых подписчиков вчера возмутила моя формулировка: "Нам остаётся только честно фиксировать происходящее" - они это поняли как "стоять, смотреть и ничего не делать". Но "честно фиксировать происходящее" в моём случае - это говорить во всеуслышание, что нынче в РФ уже само по себе является наказуемым деянием.

На свой первый митинг против действий путинского режима я пошёл в 2011-м году. На крайний - в в 2021-м. Жаль, что всё это не сыграло никакой роли и никак не помешало моей стране превратиться в ЭТО. Всему, что мы сейчас наблюдаем, нет никакого оправдания. Сюр и ад".

Кто еще высказался о военных действиях России на Укрине

"Сегодня первый день в моей жизни, когда в голове мелькнула мысль, что, может, и хорошо, что бабушка до него не дожила. Я проснулась в 7:30, включила телефон около 8, и вот все читаю, читаю, буквы мелькают перед глазами, но я как будто читать разучилась", - призналась актриса Катерина Шпица.

Ее коллега, Ирина Старшенбаум написала: "Как мы докатились до этого? Зачем тогда мы каждое 9 мая вспоминаем, сколько боли и потерь принесла нам война? Я не хочу в это верить. Мы не выбирали этого. Ничто не оправдывает войну, и у меня нет таких слов, чтобы выразить всю боль и ужас этого утра. Украинцы, прошу простить меня за беспомощность. Мы желаем немедленного прекращения этих чудовищных действий".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Мы против войны": Меладзе, Поперечный и другие звезды о военных действиях в Украине

"У меня нет слов... Я не могу поверить в случившееся. Я против войны была, есть и буду. И сыновей своих я не для этого рожала и растила... и мои подруги в Украине тоже не для этого растили своих мальчиков. Остановите этот кошмар!" - заявила актриса Алика Смехова.