В России проходят антивоенные акции после вторжения на Украину

час назад

Автор фото, David Frenkel

В российских городах проходят акции протеста против вторжения на Украину. В большинстве своем они немногочисленные, но в некоторых городах, в том числе Москве и Петербурге, уже десятки задержанных. Власти заявляют, что россиянам не следует протестовать.

Днем в разных городах России, в том числе Иркутске, Омске, Астрахани и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.

Автор фото, avtozaklive Подпись к фото, Пикет у приемной администрации президента России в Москве

Следственный комитет России пообещал привлечь участников и организаторов несогласованных акций к ответственности, в том числе и уголовной. О негативных последствиях участия в несогласованных акциях предупредила и прокуратура Москвы.

По данным проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), по всей России задержали уже более 370 участников протестных акций.

Автор фото, David Frenkel Подпись к фото, Задержание протестующей в Петербурге

Около 60 человек, по данным проекта, были задержаны только на антивоенной акции в Екатеринбурге.

Там несколько десятков человек собрались на стихийный митинг напротив администрации города. Они скандировали "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин, выведи войска", некоторые участники акции принесли с собой плакаты. Какое-то время их не трогали, но затем ОМОН начал разгонять и задерживать протестующих, сообщало издание Znak.com.

В Москве на Пушкинской площади днем задерживали людей с плакатами, затем площадь начали обносить забором.

Автор фото, avtozaklive Подпись к фото, Сотрудники полиции обносят забором Пушкинскую площадь в Москве

Автор фото, avtozaklive

К семи вечера, по оценкам корреспондента Би-би-си, в районе Пушкинской площади и Новопушкинского сквера находились около 400 человек.

"Я боюсь выходить, но задержание или смерть на войне вещи несопоставимые", - сказала корреспонденту Би-би-си девушка с плакатом "Нет войне".

Полицейские массово задерживают людей возле здания "Известий", передает "Медиазона" (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Задержания проходят и на Тверской улице, сообщает проект Avtozak Live. По его данным, как минимум один автозак с протестующими уже заполнился и уехал.

Около тысячи человек направляются по Большой Никитской улице в сторону Кремля, передает корреспондент Би-би-си.

В Петербурге возле Гостиного двора протестующие выстроились в цепь солидарности, полиция предупреждает о "недопустимости нарушения закона".

Автор фото, David Frenkel

Как передает корреспондент Би-би-си, сотни людей, скандирующих "Нет войне", заполнили Невский проспект вдоль всего Гостиного двора между двумя станциями метро. Полицейские жестко задерживают людей и грузят в автобусы, они уже переполнены по всей длине вдоль Невского.

Полиция изъяла у кого-то из протестующих гирлянду желто-голубых воздушных шаров. Офицер полиции в мегафон кричит о санитарных ограничениях и запрете массовых мероприятий.

В Перми, по данным "ОВД-Инфо", из-за антивоенных акций задержали около 50 человек.

Телеграм-канал "Апология" сообщает, что полиция задержала более 20 участников антивоенных акций в Тюмени.

Антивоенный митинг начался в Челябинске, задержаны несколько человек.

В Новосибирске протестующие организовали шествие, двоих человек задержали.

Тем временем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне, которые выступают против военной операции на Украине, думают "о своих сиюминутных проблемах и трудностях".