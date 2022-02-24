"Мы нанесем долгосрочный ущерб России". Президент США Байден анонсировал новые санкции против Москвы
Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что нападение России на Украину было запланированным и неспровоцированным. Он назвал Путина агрессором, а вторжение в Украину - нападением на сами принципы мирного сосуществования. Эти действия, сказал Байден, не останутся без ответа.
Президент США сообщил, что договорился с лидерами "Большой семерки" - ведущими индустриально развитыми странами мира - в том, что они коллективно ограничат возможности России вести дела в долларах, евро, фунтах и йенах и таким образом ограничат способности России оставаться частью мировой экономики.
Анонсируя новый пакет санкций, он сказал, что разработанные меры предназначены максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и свести к минимуму воздействие на Соединенные Штаты и их союзников.
США подорвут способности России финансировать и наращивать свои вооруженные силы, санкции подорвут конкурентные возможности страны в высокотехнологичном XXI веке, сказал Байден.
Президент США отметил, что российский рубль упал до своего самого низкого уровня и фондовый рынок в России уже обвалился.
"Мы наложили санкции на российские банки, в которых хранятся активы на триллион долларов", - сказал Байден.
Президент США не назвал среди санкций отключение России от международной системы банковских платежей SWIFT, однако в ответ на вопросы об этом журналистов заявил, что принятые меры еще более жесткие, чем отключение России от этой платежной системы. Он добавил, что эта опция всегда остается в арсенале, но сейчас она не будет использована.
Американский президент также сообщил, что он добавляет в санкционный список представителей российской правящей элиты и членов их семей.
"Это люди, которые лично выиграли от политики Кремля, и они должны разделить боль", - сказал Байден.
Британия вводит жесткие санкции против России в ответ на вторжение
Великобритания вводит санкции против банка ВТБ, компании "Аэрофлот" и запрещает экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Джонсон назвал это самыми жесткими санкциями, которые видела Россия.