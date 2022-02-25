Путин предложил украинским военным "брать власть в свои руки"

12 минут назад

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS Подпись к фото, Путин в первый день вторжения, 24 февраля, на встрече с представителями российского бизнеса

Президент России Владимир Путин обратился к украинским военным, которые сейчас отражают нападение российских войск на свою страну, и предложил взять власть в свои руки.

Накануне рано утром началось вторжение России на Украину. Одновременно в эфир вышло обращение Путина. Вечером в четверг Путин говорил о войне, которую он называет специальной военной операцией, с бизнесом.

Сейчас он заговорил об этом на встрече с постоянными членами Совета безопасности России.

Дословно его слова прозвучали так: "Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита... Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Путин не уточнил, кого он обзвал "наркоманами" и "неонацистами".

Также не ясно, имел ли в виду российский президент военный переворот.

В подобном ключе об украинской власти накануне отзывался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.