Путин предложил украинским военным "брать власть в свои руки"
Президент России Владимир Путин обратился к украинским военным, которые сейчас отражают нападение российских войск на свою страну, и предложил взять власть в свои руки.
Накануне рано утром началось вторжение России на Украину. Одновременно в эфир вышло обращение Путина. Вечером в четверг Путин говорил о войне, которую он называет специальной военной операцией, с бизнесом.
Сейчас он заговорил об этом на встрече с постоянными членами Совета безопасности России.
Дословно его слова прозвучали так: "Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита... Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".
Путин не уточнил, кого он обзвал "наркоманами" и "неонацистами".
Также не ясно, имел ли в виду российский президент военный переворот.
В подобном ключе об украинской власти накануне отзывался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Кремль: нужно зачистить Украину от "пронацистски настроенных людей"
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал военную операцию России против Украины, о начале которой рано утром объявил президент Владимир Путин. Ее целью Песков назвал зачистку страны от "пронацистски настроенных людей" и лишение ее военного потенциала. Он также ответил на вопросы журналистов о сроках операции и возможности переговоров с властями Украины.