Удары России по Киеву и стрельба в городе. Что известно о ситуации на Украине к утру 25 февраля

21 минуту назад

Автор фото, Getty Images

Российская армия ранним утром 25 февраля начала наносить удары по различным объектам в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к гражданам страны, назвав ложью заявления властей России о том, что ее вооружённые силы не наносят удары по гражданским объектам на Украине, а в его офисе допустили проведение с Россией переговоров о нейтральном статусе Украины.

Обстрелы Киева

Ранним утром пятницы в столице Украины были слышны взрывы. По данным украинских властей, Россия нанесла ракетные удары по нескольким объектам в Киеве. При этом украинский генштаб сообщал, что две ракеты сумели перехватить системы ПВО. Обломки одной из них упали на жилой дом, что привело к пожару. Ранения получили три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В столице Украины была объявлена воздушная тревога, жителям приказали "немедленно направляться к ближайшему укрытию".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Женщина в Киеве около упавшего самолета

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видны взрывы в городе, а также уничтожение в воздухе какого-то объекта. Первоначально сообщалось, что это может быть одна из ракет, затем украинские власти сообщили, что над Киевом сбит российский истребитель. При этом журналист Си-эн-эн Мэтью Чэнс со ссылкой на свои источники утверждает, что упал сбитый российскими военными самолет Украины. Точно принадлежность самолета до сих пор не установлена.

Автор фото, Anton Gerashchenko

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил ситуацию со Второй Мировой войной. "Ужасающие российские ракетные удары по Киеву. В последний раз подобное случалось с нашей столицей в 1941 году, когда на нее напала фашистская Германия. Украина победила то зло и победит это. Остановить Путина. Изолировать Россию. Порвать все связи. Выкинуть Россию со всего мира", - написал он в "Твиттере".

Российская сторона об ударах по Киеву ничего не сообщала.

Перестрелки в столице и приближение российских войск

Через несколько часов после авиаударов агентство УНИАН сообщило, что в Вышгороде, в 10 километрах от окраины Киева, "все отчетливее слышны звуки артиллерийской канонады". "Люди в городе выходят на улицы. Видны бегущие семьи с детьми и сумками. Кто может - уезжает на авто", - писало агентство.

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Кроме того, появились сообщения о том, что российская бронетехника продвигается к городу, а также о том, что российские военные якобы переодеваются в украинскую форму, чтобы попасть в город. Еще чуть позже жители Киева начали сообщать о стрельбе в районе Оболонь.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр вскоре сообщила в "Фейсбуке", что в центр города под видом украинских военных пыталась прорваться российская разведывательно-диверсионная группа, но ее удалось остановить, а члены этой группы убиты. Российская сторона эти заявления не комментировала.

Позже минобороны Украины подтвердило, что в киевском районе Оболонь действует российская диверсионно-разведывательная группа. "Просим граждан сообщать про передвижения техники, - говорится в сообщении. - Мирным жителям - быть осторожными! Не покидать дома!" Ведомство также попросило граждан изготовлять коктейли Молотова для "обезвреживания" противника.

Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко сообщает, что слышит "постоянные взрывы" в районе Оболони. Ранее в соцсетях появились видео, на которых предположительно снято передвижение российской техники по району.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в пятницу будет "самый тяжелый день". "План врага - прорваться танковыми колонами со стороны Иванково и Чернигова к Киеву", - отметил он.

Готовность к переговорам о нейтральном статусе

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но должна получить и гарантии безопасности, передает УНИАН заявление Михаила Подоляка - советника главы офиса украинского президента. "Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас - когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать", - передает издание его слова.

По словам чиновника, в Киеве слышали из Москвы, что "они хотят говорить": "Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами".

Подоляк также сослался на обращение президента Украины Владимира Зеленского, который не увидел готовности европейских стран "воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО". Это значит, что "они боятся", сделал вывод советник.

Заявление Зеленского

После обстрела Киева и других украинских городов в ночь на пятницу было опубликовано заявление президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он рассказал о потерях украинской стороны за первый день военных действий: по его данным, погибли 137 украинцев. Среди них 13 пограничников на острове Змеиный.

Версии происходящего там у российской и украинской стороны расходятся. Минобороны РФ сообщило, что в районе острова Змеиный (Одесская область, остров находится вблизи побережья Молдовы) якобы сложили оружие и сдались 82 украинских военных. Украинская сторона заявляет, что на Змеином после ракетного обстрела с российского военного корабля погибли 13 пограничников.

"Только солидарность и решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны все выполняют свои задачи по максимуму", - сказал Зеленский в своем обращении.

Он обратился к Бухарестской девятке с просьбой о предоставлении Киеву оборонной помощи. "Обсудил это с [президентом Польши] Анджеем Дудой. Обратился к Бухарестской девятке за оборонной помощью, по поводу санкций, давления на агрессора. Вместе мы должны сесть за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция", - написал Зеленский в "Твиттере".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители Киева в бомбоубежище ранним утром 25 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг вечером поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, разговор с российским президентом был "откровенным, прямым и быстрым". "Это не дало никаких результатов, - сказал Макрон о звонке. - Президент России выбрал войну". В итоге Макрон пообещал Украине технику и финансовую помощь.

Заявления России

Минобороны России утром 25 февраля опубликовало очередной отчет о боевых действиях. В нем, в частности, говорится, что российский военный десант взял под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС - ранее о ее захвате сообщали и украинские власти.

"С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Радиоактивный фон в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку", - утверждается в заявлении российских военных.

Министерство обороны России также сообщило свои данные о технических потерях украинской армии. В списке уничтоженной инфраструктуры российское ведомство приводит следующие пункты:

11 военных аэродромов

13 пунктов управления и узлов связи Вооруженных сил Украины

14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса"

36 радиолокационных станций.

5 боевых самолетов,

1 вертолет,

5 беспилотников

18 танков и других боевых бронированных машин

7 реактивных систем залпового огня

41 единица специальной военной автомобильной техники

5 боевых катеров.

Генштаб украинской армии эти данные пока не комментировал.

В российском военном ведомстве собственные человеческие потери до сих пор не комментируют. В минобороны признали только падение штурмовика Су-25 и военно-транспортного Ан-24 (упал под Воронежем, экипаж погиб). В качестве причин крушения были названы "ошибка техники пилотирования" и отказ техники.

При этом по словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, российская сторона за первый день войны понесла существенные потери: "Только за сегодня их потери - семь самолетов и семи вертолетов, больше 30 танков, более 130 бронемашин. Убитыми противник потерял, по самым сдержанным оценкам (и данным нашей разведки), не менее 450 солдат и офицеров (только под Гостомелем мы их намолотили не менее двухсот)".

По его словам, в плен попали свыше двух десятков российских солдат, а примерно половина наступающих - срочники. Российская сторона эти заявления не комментирует.

Ситуация в других регионах

Согласно информации генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска также нанесли воздушный удар по украинским подразделениям в районе города Кропивницкий (Кировоградская область).

Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут бой в районе Дымера и Иванкова (Киевская область), куда продвинулсь большое количество российской бронетехники, говорится в том же заявлении. Генштаб также подтвердил информацию о взрыве моста над рекой Тетерев.

Украинские военные зафиксировали активность российских вертолетов в районах у Вилково и Тирасполя (оба находятся у границы с Молдовой).

По данным украинского генштеба, около 5:40 утра (6:40 по Москве) в Сумской области начались активные передвижения российской боевой техники. Сражение началось на окраине Ахтырки около 7:30, пишут местные власти.

Украинское издание "Сегодня" утром сообщило, что в Ровно, расположенном на северо-западе страны, прогремели два взрыва. "Их было слышно примерно в 6:05 (7:05 по московскому времени - Би-би-си). В полиции говорят, что попали во взлетную полосу коммунального аэропорта", - передает издание.