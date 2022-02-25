Россия закрыла небо для британских авиакомпаний. Как это отразится на бизнесе и пассажирах

15 минут назад

Автор фото, TASS

Росавиация в пятницу запретила полеты британским компаниям по российским направлениям, после того как Британия наложила ограничения на полеты "Аэрофлота" (на 57,3% принадлежит государству) из-за войны на Украине. Запрет означает прекращение прямых рейсов между странами - и новые потери для перевозчиков и пассажиров.

Согласно заявлению Росавиации, запрет вводится в отношении авиакомпаний, "взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании". Какая именно связь с Великобританией имеется в виду, в решении не уточнялось. Также ограничение касается полетов через воздушное пространство России.

В решении ведомства говорится, что эта мера принята "в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России". На самом деле британские власти ввели запрет исключительно на полеты "Аэрофлота".

"Вчера [...] в адрес авиационных властей Великобритании было направлено предложение провести консультации. Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ. Это является основанием для принятия Российской стороной зеркальных мер", - говорится в решении.

В четверг британские авласти отменили разрешение на полеты "Аэрофлота" - то есть компания не может до нового распоряжения выполнять полеты в Великобританию. Этот запрет входит в пакет санкций, который ранее анонсировал британский премьер Борис Джонсон.

В пятницу стало известно, что Польша с полуночи закроет свое небо для российских авиакоманий из-за военных действий России на Украине. Аналогичные меры планирует ввести Чехия.

Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Лондон 25 февраля был отменен. Пассажирам предложили возврат денег, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты. На сайте "Аэрофлота" ближайшая дата, на которую доступен билет по маршруту Москва-Лондон - 24 мая.

Судя по данным сервиса Flightradar, "Аэрофлот" летал из Москвы в Лондон и обратно ежедневно. Самолеты, на которых совершаются эти полеты, судя по данным сервиса, зарегистрированы не в России, а на Бермудских островах.

С британской стороны в Россию летает одна компания - British Airways. В компании Би-би-си пояснили, что летали в Москву три раза в неделю. Сейчас авиакомпания отменила все рейсы в Россию и над ней и предложили пассажирам полный возврат денег.

Количество рейсов между Россией и другими странами определяется межправительственными соглашениями. С каждой стороны назначаются перевозчики и определяется количество рейсов и направления.

Транссибирский запрет

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Запрет Росавиации на полеты над Россией фактически означает, что британские компании не смогут использовать транссибирские маршруты для полетов по другим международным направлениям.

"Для информации сообщаем, что 25 февраля 2022 авиакомпаниями Великобритании в воздушном пространстве России запланировано выполнение 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон-Москва", - говорилось в сообщении Росавиации.

Кроме British Airways запрет также затронет компанию Virgin Atlantic. Там пояснили, что им пришлось изменить маршруты нескольких рейсов между Британией, Индией и Пакистаном. Из-за этого время полета увеличилось на срок от 15 минут до часа.

Как отмечает руководитель отраслевого портала Avia.Ru Роман Гусаров, кроме пассажирских авиакомпаний, это решение обернется потерями для британских грузовых фирм.

"Между Европой и Азией идет бойкая торговля, и там перемещается много грузов. На этих маршрутах компании континентальной Европы получат преимущество и, таким образом, новых клиентов", - говорит Гусаров.

Он отмечает, что для британских перевозчиков ситуация усугубляется тем, что небо над Черным морем, Украиной и Беларусью уже закрыто. Таким образом маршрут облета сейчас стал еще длиннее - он находится примерно над Турцией.

Иностранные компании получили право летать по удобным и экономичным маршрутам в 1970-х. Тогда же за использование этих маршрутов СССР начал брать роялти с иностранных перевозчиков.

Авиакомпаниям из Европы выгодно летать в Азию над Сибирью. Например, полет через Казахстан, по оценке газеты Financial Times, в обычной ситуации прибавляет к перелету 30 минут в восточном направлении и 45 минут в западном.

Когда иностранные компании начали платить за полеты над Сибирью, советский "Аэрофлот" был бенефициаром этой сделки как единственное советское авиапредприятие.

Система платежей за пролеты над Сибирью сохранилась и после распада СССР, и деньги по-прежнему получал "Аэрофлот". Официально размер выплат не раскрывается, оценки сильно разнятся.

В 2015 году источники "Ведомостей" оценивали эту сумму в 300-500 млн долларов в год. Оценку в 420 млн долларов приводила Еврокомиссия. По оценке "Коммерсанта", это 600-800 млн долларов в год.

В 2016 году министр транспорта России Максим Соколов заявил, что государство как акционер "Аэрофлота" контролирует распределение роялти, которое используются "для развития авиационной отрасли и самой компании".

Сокращение выплат за пролет над Сибирью может затронуть интересы самого "Аэрофлота", отмечает Роман Гусаров. Однако, по его мнению, потери британских перевозчиков будут больше - в их обычной схеме перевозок, с пролетом над Россией, выплата роялти все равно позволяла получать прибыль.

До этого "Аэрофлоту" уже не раз угрожали санкции - в последний раз в ноябре 2021 года. Тогда Евросоюз обсуждал возможность включения компании в пакет в отношении Беларуси - компанию подозревали в перевозке мигрантов.