Россия захватила остров Змеиный, Украина заявила, что защищавшие его погибли. Что известно

25 февраля 2022, 13:13 GMT Обновлено 34 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Так выглядит остров Змеиный в Черном море между Румынией и Украиной

Захват украинской погранзаставы на острове Змеиный в Черном море стал одним из самых драматичных эпизодов первого дня вторжения российских войск в Украину. В результате ракетно-артиллерийского удара российского военного корабля по острову погибли 13 украинских пограничников, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, они все посмертно получат звание Героя Украины.

Министерство обороны России утверждает, что остров захвачен и находившиеся в гарнизоне 82 украинских военных "добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил". При этом Москва не упоминает о том, что по острову был нанесен удар, и о жертвах среди военных.

Независимого подтверждения сведений нет - также как точных данных о том, сколько всего человек находилось в гарнизоне и что в настоящий момент происходит на острове.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила, что связь со Змеиным утрачена, и остров, возможно, захвачен российскими силами.

Как развивались события

В четверг Государственная пограничная служба Украины сообщила, что острову Змеиный угрожают две подошедшие близко "цели".

Группа пограничников (по некоторым данным - Измаильского пограничного отряда) заняла оборону. Судя по опубликованной в интернете украинской пограничной службой аудиозаписи переговоров, экипаж российского корабля предложил заставе сдаться.

"Остров Змеиный. Я - русский военный корабль. Во избежание кровопролития предлагаю сложить орудие и сдаться. В противном случае по вам будет нанесён удар. Как слышите, Змеиный? Приём", - слышно на записи.

Многие СМИ, а также советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждают, что в ответ в эфире прозвучало: "Русский корабль, иди ***** [к черту]". Они также публикуют запись этого разговора (Внимание, содержит нецензурную лексику!).

После этого, по данным Государственной погранслужбы Украины, по острову был нанесен массированный удар. "Территория была обстреляна артиллерией крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков". После этого совершен авиационный налет российским "Су-24". Сейчас на острове не осталось ни одного уцелевшего здания", - сообщили в пресс-службе ВМС.

Что еще говорили россияне

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По сообщениям Госпогранслужбы Украины, российские корабли использовали для переговоров с островом международный канал связи по безопасности судоходства.

На своей странице в "Фейсбуке" ведомство выложило следующую запись, как оно утверждает, с обращением российского экипажа к защитникам Змеиного: "Вы находитесь в полной изоляции, в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны, которые вас любят и ждут дома живыми и здоровыми", - звучит на записи.

"Это скоро закончится, и вы продолжите свою привычную жизнь, - продолжает голос. - Примите верное решение, останьтесь живыми. Для этого достаточно сообщить по каналу связи, на 16-м канале, о намерении сотрудничать. Прекратить работу РЛС и средств связи. Построиться и сложить оружие. Действовать согласно дальнейшим указаниям".

События на острове Змеиный стали одной из самых обсуждаемых тем в интернете. Произнесенную украинскими пограничниками фразу некоторые пользователи вешают на аватар в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что защитники острова держали оборону, сколько могли, но не уступили. "Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно", - сказал Зеленский.

Авторы многих публикаций пишут, что гибель пограничников удаленного и изолированного острова никак не вяжется с заявленными президентом Владимиром Путиным целями его военной операции. Известный российский журналист Андрей Лошак задает вопрос: каким образом пограничники острова Змеиный угрожали безопасности Донбасса?

Автор фото, Andrey Loshak/FACEBOOK

По данным минобороны России, 82 украинских военнослужащих гарнизона острова Змеиный сдались в плен, с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях и скоро они будут возвращены семьям.

Однако подтвердить эту информацию пока невозможно.

Никаких других сообщений или свидетельств, кроме заявления официального представителя минобороны Игоря Конашенкова, в открытом доступе нет.

Чем важен остров Змеиный

Черноморский остров Змеиный расположен в Одесской области Украины, но находится приблизительно на равном удалении от румынского города Сулина и украинского Вилково. Кроме того, от него недалеко до дельты реки Дунай, этот район также известен богатыми запасами нефти и газа.

Автор фото, Google

Его размер - всего 615 и 560 метров между крайними точками в длину и ширину соответственно.

Единственный населенный пункт на острове - поселок Белое, в котором преимущественно живут военнослужащие гарнизона. Из общественных мест на Змеином есть только отделения почты и банка, а также небольшой музей.

До 2009 года он был частью территориального спора между Украиной и Румынией, который в результате дошел до Международного суда ООН. Стороны спорили о разграничении континентального шельфа, а также о статусе Змеиного, что имело важное значение для установления границ исключительной экономической зоны.

Украинская сторона настаивала на том, что Змеиный - это остров, румынская сторона требовала признать его скалой.