Война на Украине, день второй. Фотографии

Убитый на окраине Киева

Автор фото, DANIEL LEAL/AFP

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Украинские добровольцы грузят тело убитого соотечественника на окраине Киева. По сообщениям агентства, опубликовавшего это фото, человек шел по обочине дороги и был застрелен из проезжавшего мимо броневика российской армии

Военная операция российских войск на Украине продолжается уже вторые сутки. В пятницу украинские города, включая Киев, вновь подвергались обстрелам. Тысячи человек покидают территорию Украины в сопредельные Польшу, Словакию и Молдавию. В Киевской области погибли по меньшей мере 4 мирных жителя, около 15 получили ранения. Данные о жертвах по стране уточняются.

В этой подборке мы собрали фотографии, которые лучше всего описывают второй день войны - 25 февраля 2022 года.

Автор фото, ANATOLII STEPANOV/AFP

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Украинские танки на линии обороны в Луганской области

Автор фото, PA Media

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Люди зажигают свечи в соборе Св. Марии в Эдинбурге после протеста у здания консульства России

Автор фото, DANIEL LEAL/AFP

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Киев готовится к обороне. Десятки ополченцев-добровольцев заняли позиции на главных трассах, ведущих в столицу

Автор фото, PETER LAZAR/AFP

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Уже на рассвете пятницы на КПП на границе Украины и Словакии выстроились очереди беженцев

Автор фото, Anadolu Agency

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В пятницу в польский город Пшемысль прибыл поезд с украинскими беженцами. Сообщается, что он был задержан на украинской границе на три часа. Продолжить путь смогли только женщины и дети. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ссадили, так как они не могут покинуть страну из-за всеобщей мобилизации

Автор фото, Europa Press News

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По всему миру продолжаются акции в поддержку Украины. В пятницу люди пришли к российскому посольству в Мадриде с требованием прекратить военную операцию против украинского народа

Автор фото, EPA

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Протест против российского вторжения на Украину в Риме