Война на Украине, день второй. Фотографии
Военная операция российских войск на Украине продолжается уже вторые сутки. В пятницу украинские города, включая Киев, вновь подвергались обстрелам. Тысячи человек покидают территорию Украины в сопредельные Польшу, Словакию и Молдавию. В Киевской области погибли по меньшей мере 4 мирных жителя, около 15 получили ранения. Данные о жертвах по стране уточняются.
В этой подборке мы собрали фотографии, которые лучше всего описывают второй день войны - 25 февраля 2022 года.