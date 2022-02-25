Война на Украине, день второй. Фотографии

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В пятницу в польский город Пшемысль прибыл поезд с украинскими беженцами. Сообщается, что он был задержан на украинской границе на три часа. Продолжить путь смогли только женщины и дети. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ссадили, так как они не могут покинуть страну из-за всеобщей мобилизации