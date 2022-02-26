Ракета попала в жилой многоэтажный дом в Киеве

54 минуты назад

Автор фото, GLEB GARANICH/Reuters

Во время военных действий на территории Киева в жилой дом на Проспекте Любановского попала ракета. О жертвах пока не сообщается, судя по всему, большинство жителей находились ночью в убежище.

После попадания снаряда начался пожар, на месте работают пожарные расчеты и спасатели. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины предупредили о возможности обрушения конструкций дома.

Российские информагентства опубликовали идентичные сообщения со ссылкой на анонимный источник в минобороне, согласно которым ракета попала в дом "из-за отказа в системе наведения ракеты украинского ЗРК".

Автор фото, GLEB GARANICH/Reuters

Автор фото, GLEB GARANICH/Reuters

Информации об эвакуации жителей района на случай обрушения пока нет.

Автор фото, GLEB GARANICH/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу сообщил, что городское метро перестало перевозить пассажиров и перешло в "режим укрытия"

Накануне правозащитная организация Amnesty International обвинила Россию в неизбирательных обстрелах населенных кварталов и гражданской инфраструктуры, в том числе больниц.

Эксперты организации установили три таких случая, в которых погибло не меньше шести мирных жителей и были ранены еще 12.

"Российская армия проявила вопиющее пренебрежение жизнями мирного населения, используя баллистические ракеты и другое оружие взрывного действия с широкими радиусом поражения в густонаселенных районах", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Меня подорвало и я в угол улетела". Как киевляне переживают удары по городу.

"Некоторые из этих атак могут быть военными преступлениями", - считает Калламар.

Рано утром 24 февраля президент России выступил с заявлением о том, что Москва начала "специальную военную операцию" с целью "демилитаризации и денацификации" Украины. Российские военные начали обстреливать различные цели по всей Украине, в том числе в Киеве, Харькове и других областях.