Ракета попала в жилой многоэтажный дом в Киеве
Во время военных действий на территории Киева в жилой дом на Проспекте Любановского попала ракета. О жертвах пока не сообщается, судя по всему, большинство жителей находились ночью в убежище.
После попадания снаряда начался пожар, на месте работают пожарные расчеты и спасатели. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины предупредили о возможности обрушения конструкций дома.
Российские информагентства опубликовали идентичные сообщения со ссылкой на анонимный источник в минобороне, согласно которым ракета попала в дом "из-за отказа в системе наведения ракеты украинского ЗРК".
Информации об эвакуации жителей района на случай обрушения пока нет.
Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу сообщил, что городское метро перестало перевозить пассажиров и перешло в "режим укрытия"
Накануне правозащитная организация Amnesty International обвинила Россию в неизбирательных обстрелах населенных кварталов и гражданской инфраструктуры, в том числе больниц.
Эксперты организации установили три таких случая, в которых погибло не меньше шести мирных жителей и были ранены еще 12.
"Российская армия проявила вопиющее пренебрежение жизнями мирного населения, используя баллистические ракеты и другое оружие взрывного действия с широкими радиусом поражения в густонаселенных районах", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.
"Некоторые из этих атак могут быть военными преступлениями", - считает Калламар.
Рано утром 24 февраля президент России выступил с заявлением о том, что Москва начала "специальную военную операцию" с целью "демилитаризации и денацификации" Украины. Российские военные начали обстреливать различные цели по всей Украине, в том числе в Киеве, Харькове и других областях.
Минобороны России утверждает, что наносит удары только по военным объектам и инфраструктуре, однако по данным ООН, как минимум 25 мирных жителей Украины уже погибли в результате нападения России, 102 человека получили ранения.