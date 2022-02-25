"Пережить беду и не сойти с ума". Чего ждет российский бизнес после нападения России на Украину

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Обострение конфликта на Украине больно ударило по торговле в России

Нападение России на Украину, девальвация рубля и санкции больно ударят по российскому бизнесу. Предприниматели, опрошенные Би-би-си, ждут повышения цен на продукты и товары. Они опасаются, что кредиты станут недоступными, а бизнесу будет все сложнее выживать.

Военные действия России на Украине привели к введению против российских банков и компаний санкций со стороны Великобритании и США Под американские санкции попали крупнейшие российские банки, включая ВТБ, "Сбер", "Открытие" и Совкомбанк. А под британскими санкциями оказалась крупнейшая авиакомпания страны "Аэрофлот".

Нападение также привело к обвалу бирж (российские компании за считанные часы потеряли значительную часть своей стоимости) и обвалу рубля. Богатейшие бизнесмены России за сутки потеряли миллиарды долларов. Согласно рейтингу Forbes, состояние главы Volga Group Геннадия Тимченко сократилось на 3,1 млрд долларов, главы "Новатэка" Леонида Михельсона - на 3,2 млрд, президента "Лукойла" Вагита Алекперова - на 3,3 млрд.

Экономисты пишут в своих отчетах, что ситуация развивается по худшему сценарию, который было сложно предугадать. Это может привести к резкому замедлению темпов экономики и проблем у многих компаний. Инфляция может серьезно ускориться на фоне девальвации рубля.

В четверг президент России Владимир Путин провел внеочередную встречу с представителями российского бизнеса, на которой призвал их "отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством". В основном на подобные встречи приглашаются представители крупного бизнеса - промышленники, банкиры и другие.

"Безусловно, текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода, но я хотел бы подтвердить, что не только государство, экономика в целом научились переживать кризисы, но и российский бизнес, начиная с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям и более того - научился решать задачи развития", - заявил глава РСПП Александр Шохин на открытой части встречи с Путиным. Затем камеры выключили, и бизнесмены обсудили ситуацию с президентом без публики.

Один из участников встречи рассказал Forbes, что там обсуждались в том числе возможные наказания для компаний, которые опасаются вторичных санкций и отказываются работать с теми, кто уже находится под санкциями. Какое именно планируется наказание для таких компаний, собеседник издания не уточнил.

Собеседник The Bell, знакомый с содержанием разговора, описал суть встречи одной фразой: "Поддержим бизнес вопреки санкциям, а вы должны быть патриотичны".

По словам Шохина, российскому бизнесу придется работать еще более энергично, чтобы обеспечивать бесперебойную работу предприятий и не допустить сокращения рабочих мест, а также дефицита, ажиотажа и скачков цен.

Опрошенные Би-би-си представители среднего бизнеса пока в основном пребывают в замешательстве.

Слишком дорогие кредиты и финансовая нестабильность

"Мы, честно говоря, не ожидали, что будут военные действия. Мы не очень близки к политике, но эта политика очень серьезно влияет на ситуацию с бизнесом. Помимо эмоциональных и моральных ощущений, что это война и там гибнут люди, для бизнеса имеет значение и рост цен, и рост ставок по кредитам, и падение рубля, и всех экономических факторов, которые совершенно точно повлияют на нашу выживаемость и на ситуацию в целом", - говорит Ольга Киселева, президент ассоциации операторов фитнес индустрии, руководитель сети World Gym в России.

Киселева говорит о том, что фактически финансовые средства для бизнеса станут более недоступными.

Такой риск действительно есть: давать кредиты российским компаниям сейчас достаточно опасно. Из-за роста рисков должны неминуемо вырасти ставки по займам. Кроме того, ЦБ в ответ на девальвацию рубля может поднять ключевую ставку, что станет еще одним фактором удорожания кредитов.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, В фитнес-индустрии опасаются проблем с закупкой иностранного обрудования

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Более или менее стабильно чувствуют себя компании, которые имеют запас ликвидности.

"Сейчас бизнес работает в штатном режиме, запасы ликвидности у нас большие. Прогнозировать сейчас любые варианты будущего - это упражнение на тренировку фантазии. Как и все остальные, мы внимательно наблюдаем за развитием событий", - рассказывает управляющий партнер в онлайн-школе английского языка Skyeng Александр Ларьяновский.

Обострение ситуации на Украине ударило по туристическому сектору, для многих участников которого такая ситуация оказалась шоком.

"Курсы валют запредельные, многие аэропорты закрыты, рейсы отменяются. Конечно, люди начинают бояться и отказываться от путешествий, хотя массовых отказов мы пока не фиксируем", - говорит гендиректор компании ICS Travel Group Дмитрий Шевченко.

Гендиректор туроператора TEZ TOUR Владимир Каганер также говорит, что от поездок люди пока массово не отказываются, тем более что сейчас не высокий сезон. "Но при этом приостановилось активно начавшееся раннее бронирование", - отмечает он.

Рост цен и падение спроса

"Я сейчас озабочена тем, каким образом очередную свалившуюся на нас беду пережить и не сойти с ума", - говорит совладелица сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова.

По ее словам, поставщики уже начали присылать уведомления о повышении цен, причем повышение касается и импортных, и российских продуктов.

"Особенно впечатляющее повышение - цены на салат "Романо": две недели назад он стоил 290 рублей, на прошлой неделе 400 рублей, а сегодня 900 рублей", - говорит она.

Российские власти в последний год неоднократно пытались сдержать рост цен: ЦБ поднимает ставки, а правительство пытается договориться с бизнесом. Но пока эти попытки не увенчались успехом, а в январе цены резко выросли.

Девальвация рубля, произошедшая в четверг, не может не привести к росту цен, особенно на импортные товары. Это станет еще одним существенным фактором для ускорения инфляции. Из-за санкций и неопределенности возможны и разрывы в цепочках поставок различных продуктов.

"Сегодня мало кто покупает продукты в Европе, мы перешли полностью на наши продукты, которые выращиваются в регионах или же импортируются из Юго-Восточной Азии и Южной Америки. У нас появилось и большое разнообразие российских сыров, которые раньше импортировались. То есть сегодня ресторанный бизнес работает на собственном продукте", - считает Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России. Он в отличие от Татуловой не видит существенного риска роста цен.

Татулова не столько оптимистична. Она считает, что цены будут расти.

"Мы сейчас, конечно, озабочены тем, чтобы каким-то образом не вылететь в убыток, учитывая, что мы поставляем еще и в [московские торговые] сети: у сетей четко прописано в контракте, что повышение цен происходит за какое-то время [заранее], а поставщики повысили цену уже сегодня", - говорит она.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Блюда в российских ресторанах на фоне военно-политического кризиса могут подорожать

Тревогу из-за роста цен бьют и российские ритейлеры. Исполнительный директор "Руспотребсоюза" Дмитрий Востриков рассказал Би-би-си, что практически сразу после начала военной операции России на Украине торговые сети в разы увеличили заказы на поставку продуктов.

"Все хотят успеть закупить товар по дешевой цене, потому что волатильность на рынке сейчас усиливается. Все пытаются сделать определенные запасы на складах. Для пищевой промышленности ситуация очень непростая - предприятия понимают, что себестоимость продукции будет расти", - объясняет Востриков.

Закупить оборудование в Европе

Бухаров не видит рисков в закупке оборудования для ресторанов, оно в основном приобретается в Китае и Турции, а не на Западе.

"Я не вижу пока каких-то сверхпроблем для отрасли. Мы прошли кризис 2008-го года, и 2014 год, и пандемию. И я могу сказать, что люди как ходили в рестораны, так и продолжают ходить", - считает Бухаров.

Киселева из Ассоциации фитнеса считает, что проблемы с закупкой оборудования для ее сферы могут возникнуть из-за санкций.

"В фитнес-сфере пока достаточно сложная ситуация с импортозамещением, потому что большая часть оборудования либо американская, либо европейская. А быстро эти вопросы не решить, потому что они связаны с производством", - говорит она.

Успокоить сотрудников и продумать, что дальше

"По-человечески, конечно, страшно. Мы открыли горячую линию для всех сотрудников и будем помогать им решать возникающие проблемы", - говорит Александр Ларьяновский.

По его словам, компания уже 8 лет работает по модели "удаленки". "100% сотрудников могут работать, откуда им удобно. Поэтому, отдельной специальной программы [для релокации] не требуется", - говорит он.

Киселева говорит, что какой-то антикризисной стратегии у отрасли нет. Они будут просто смотреть на санкции и решать, что делать дальше.

По словам Дмитрия Вострикова, российский бизнес после выпавших на его долю испытаний последних лет готов ко всему, и последствия военных действий на Украине - это лишь "очередная сложная экономическая ситуация, которую придется пережить и приспособиться". "Мы понимаем, что некоторые логистические потоки явно придется поменять, а это потребует времени и денег", - сетует он.

Со сдержанным оптимизмом смотрит в будущее своей отрасли глава TEZ TOUR Владимир Каганер: "Думаю что через какое-то время все это уляжется и вернется на круги своя, курс валюты вернется к прежним показателям и люди будут ездить, как и раньше".