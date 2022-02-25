Зеленский предложил Путину переговоры. Кремль готов отправить делегацию в Минск

25 февраля 2022

Автор фото, TASS/ZUMA Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину пойти на переговоры. В Кремле заявили, что готовы направить делегацию в Минск.

"Хочу еще раз обратиться к президенту России. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - сказал Зеленский.

Военные действия России на Украине он назвал "нападением на Европу" и призвал европейских лидеров принять более активное участие в происходящем: "Как вы собираетесь защищать себя, если так медленно помогаете нам?"

"Вторжение России в Украину - это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против простых прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются разделять границы силой", - заявил Зеленский.

Ранее в видеообращении, которое было опубликовано в ночь на пятницу, Зеленский заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому он готов обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Кремль "принял [это] к сведению". "Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - заявил он.

Чуть позже Песков сообщил, что Россия готова отправить свою делегацию на переговоры с Украиной в Минск.

"Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса, - сказал Песков - В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией".

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Зеленского во лжи и заявил, что Москва пойдет на переговоры с Киевом, как только украинские военные сложат оружие.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Демилитаризация и денацификация": Сергей Лавров про Украину

Рано утром 24 февраля президент России выступил с заявлением о том, что Москва начала "специальную военную операцию" с целью "демилитаризации и денацификации" Украины. Российские военные начали обстреливать различные цели по всей Украине, в том числе в Киеве, Харькове и других областях.

Минобороны России утверждает, что наносит удары только по военным объектам и инфраструктуре, однако власти Украины сообщают о жертвах среди мирного населения, а в соцсетях и СМИ появляются свидетельства того, что под обстрелы попадают в том числе жилые кварталы.