Новые санкции США ударили по крупнейшим российским банкам. На что они повлияют?

Ксения Чурманова

Би-би-си

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

США ввели второй пакет экономических санкций против России в ответ на российскую военную операцию на Украине. Под санкции попали не только государственные банки, но и частные. Банкам ограничили выход на рынок капитала США. Отключение России от SWIFT остается "одним из вариантов".

США называют введенные в четверг вечером санкции против России беспрецедентными. В списке оказались крупнейшие российские госбанки - ВТБ, "Сбер", Газпромбанк, и несколько частных - Совкомбанк и МКБ. Ограничения также распространяются на 90 "дочек" банков, в том числе работающих за рубежом.

Президент США Джо Байден объявил о втором за неделю пакете санкций против России из-за ее вторжения на территорию Украины. Первый пакет, принятый после признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, оценивался скорее как умеренный, второй - включал в себя более жесткие санкции.

Джо Байден заявил, что эти меры превосходят по влиянию отключение России от SWIFT и подорвут способности России финансировать и наращивать свои вооруженные силы. Действия нацелены на почти 80 процентов всех банковских активов в России и окажут глубокое и долгосрочное влияние на российскую экономику, говорилось в сообщении Минфина США.

Би-би-си разбиралась, что это за санкции и чем они обернутся для россиян.

Что это за санкции?

Санкции против госбанков являются самыми чувствительными из всех объявленных мер, говорят экономисты. В список попали "Сбер", ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

США добавили "Сбер" в так называемый список CAPTA (The Correspondent Account of Payable-Through Account Sanctions List). Джо Байден отметил, что этот банк хранит треть всех финансовых активов России.

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Попадание в этом список значит, что все американские финансовые институты должны закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка в течение месяца и отклонять любые транзакции с участием банка. Все эти ограничения начнут действовать 26 марта. Но при этом попадание в список CAPTA не приведет к полной блокировке всех активов и счетов Сбербанка.

ВТБ попал под более жесткие санкции. Банк внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Это более серьезные ограничения, которые предполагают блокировку активов банка в США, запрет на долларовые платежи, запрет на транзакции с американскими контрагентами. Законодательством США предусмотрены санкции за взаимодействие с банком из списка SDN.

ВТБ принадлежит почти 20% банковских активов в России, а контрольный пакет акций находится у государства. "Это перережет важнейшую артерию российской финансовой системы", - заявили в американском минфине.

В список SDN включили также Совкомбанк (первый частный банк, попавший под такие жесткие санкции), а также "ФК Открытие" и Новикомбанк. С ними тоже запрещены любые транзакции. Минфин США объясняет попадание Совкомбанка под санкции тем, что правительство России считает его "важным для системы финансовым учреждением".

Новикомбанк оказался под санкциями за работу в российском оборонном секторе и госкопорацией "Ростех", "Открытие" - за действия в интересах правительства России, говорится в заявлении Минфина США.

"Альфа-Банк", Московский Кредитный Банк, Газпромбанк и Россельхозбанк попали под секторальные санкции США, которые предполагают запрет для американских граждан и компаний на покупку новых акций и долгосрочных обязательств. "Альфу" и МКБ включили в санкционные списки просто потому, что они являются четвертым и шестым по величине финансовыми учреждениями в России.

Что изменится для клиентов банков?

"Мы должны исходить из простого правила: деньги клиентов будут сохранны, но некоторые операции перестанут быть доступны", - говорит главный экономист инвесткомпании "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Софья Донец.

В пятницу Центробанк заявил, что клиенты банков из списка SDN (ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и "Открытие") не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, которые зарегистрированы в странах, поддерживающих санкции. Также карты не удастся подключить к ApplePay и GooglePay.

На территории России все карты этих банков будут продолжать работать без ограничений, уточнили в ЦБ.

В ВТБ подтвердили это и уже порекомендовали клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, снять наличные или расплачиваться картами другого банка. При этом в ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах, в том числе в долларах и евро.

Клиентов "Сбера" в отличие от тех банков, которые попали в список SDN, не коснутся ограничения на использование карт Visa и MasterCard.

В Сбербанке в пятницу сообщили, что работа продолжается в обычном режиме: клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме, в том числе обмен валюты и валютные переводы. В "Сбере" при этом отметили, что они изучают ограничения по работе с зарубежными коррсчетами, которые возникнут с конца марта. Клиентам банков из списка SDN придется закрыть также брокерские счета, к которым привязаны иностранные активы.

Приложения ВТБ и других банков, попавших в список SDN, скорее всего, вскоре будут удалены из AppStore. Это приведет к очень сильной потере значимого конкурентного преимущества самого банка, говорит аналитик одного из российских инвестбанков.

22 февраля США в список SDN включили "Промсвязьбанка", финансирующего российский оборонно-промышленный комплекс. На следующий день Apple убрала приложения банка из AppStore.

Как на санкции реагируют банки?

В ВТБ назвали санкции политически мотивированными и антироссийскими. "Санкции для нас - реальность последних нескольких лет. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию", - говорится в пресс-релизе банка.

Санкции против ВТБ ввели также Великобритания и Канада. Перед попаданием под американские санкции ВТБ успел снизить долю акций в Почта Банке до менее 50% и передал контрольный пакет в ФК "Динамо". Таким образом банк обезопасил эти компании от санкционных рисков.

Сотрудник Сбербанка сказал Би-би-си, что в банке относятся к американским санкциям, как к "мягким". После закрытия коррсчетов в США в банке планируют искать новых контрагентов. "Из-за этого, скорее всего, вырастут комиссии по зарубежным операциям", - сказал собеседник Би-би-си.

Собеседник, близкий к Газпромбанку, отметил, что из-за американских санкций угрозы стабильности в банке не чувствуют. При этом бизнес может даже увеличиться из-за блокирующих санкций против ВТБ, предполагают в банке.

Действительно из ВТБ может уйти большое количество клиентов, которые проводят валютные операции в банке, и корпоративных клиентов с международными расчетами, но их долю сейчас оценивать сложно, говорит Софья Донец из "Реннесанс Капитала".

При этом не исключено, что против Газпромбанка и других банков из секторального списка санкции могут быть ужесточены. "Мы можем говорить о расширении санкций, учитывая положение дел на Украине. А если банк находится под одним видом санкций, это значит он на очереди на другой вид санкций", - говорит Донец.

Ждать ли новых санкций?

Ждать как минимум от Евросоюза, который уже анонсировал новый пакет санкций против России. Ограничения коснутся нефтяного рынка, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В пятницу вечером канцлер Австрии сообщил. что Европейский союз согласовал "самые жесткие в истории" санкции против России, которые затронут персонально президента Владимира Путина и Сергея Лаврова. Одна из мер новых санкций - запрет на поставки запчастей для воздушных судов в Россию. Евросоюз также согласовал заморозку счетов Путина и Лаврова, но запрет на въезд в Европу для них вводить не будут.