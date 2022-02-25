В России начали частично ограничивать доступ к "Фейсбуку"

7 часов назад

Автор фото, ZUMA Wire/TASS

Роскомнадзор с 25 февраля начинает частично ограничивать доступ к социальной сети "Фейсбук" в России. Поводом стало то, что ранее соцсеть маркировала материалы ряда российских СМИ как недостоверные.

Как заявили в Роскомнадзоре, ведомство принимает "меры частичного ограничения доступа" к "Фейсбуку", поскольку Генпрокуратура признала соцсеть "причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России".

Такое решение принято, поскольку 24 февраля (в день, когда Россия начала вторжение на Украину), как сообщал Роскомнадзор, "Фейсбук" маркировал материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.Ru" как недостоверные и наложил технические ограничения на их поисковую выдачу.

В Роскомнадзоре заявляют, что обращались к компании Meta - материнской компании "Фейсбука" - с требованием снять ограничения и объяснить причину их введения, но владельцы социальной сети их проигнорировали.

Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания отказывается исполнять требования российских властей. "Накануне российские власти потребовали прекратить независимую проверку фактов и маркировку контента, публикуемого в "Фейсбуке" четырьмя принадлежащими государству медиа. Мы отказались. Как результат, они объявили, что будут ограничивать работу наших сервисов", - заявил он.

Ранее в компании объявили, что в связи с ситуацией на Украине создают специальный центр для максимально быстрого реагирования и ликвидации разжигающего ненависть контента, в который войдут эксперты и носители языка.

"Мы принимаем обширные шаги для борьбы с дезинформацией, маркируя контент, который производят СМИ, спонсируемые правительством, а также контент, который наши фактчекеры сочтут недостоверным", - говорилось в заявлении компании.

Генпрокуратура в свою очередь пригрозила сети "Фейсбук" полной блокировкой. Если компания не устранит нарушения, допущенные по мнению прокуратуры, соцсеть могут заблокировать, следует из ее предупреждения.

Российские прокуроры считают, что компания Марка Цукерберга нарушила "предусмотренное статьей 29 Конституции Российской Федерации право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом".

С марта прошлого года российские власти замедляли работу "Твиттера", обвинив соцсеть в том, что в ней распространяется "контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

В мае Роскомнадзор положительно оценил усилия компании Twitter по удалению запрещенного в России контента и перестал замедлять доступ к соцсети на стационарных устройствах.

В октябре ведомство пообещало полностью снять ограничения на скорость трафика для "Твиттера" после того, как компания удалит весь запрещенный контент.

Как замедляют трафик

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Трафик замедляют с помощью технологии DPI (deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"). Об этом Би-би-си рассказывали исполнительный директор НКО "Общество защиты интернета" Михаил Климарев и бывший высокопоставленный сотрудник Роскомнадзора.

DPI - это ПО, которое устанавливается у провайдера интернета. Программа анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Она же отсекает и нежелательный трафик - например, того же "Твиттера".

Технологию замедления трафика начали использовать после принятия закона "о суверенном интернете". Согласно нему, оборудование DPI на сетях операторов должно ставить государство, общие затраты тогда оценивались в сумму до 20 млрд рублей, писала Би-би-си.

Поставщиком DPI стала российская компания "РДП.РУ", писали СМИ. Это Би-би-си подтверждал и экс-сотрудник Роскомнадзора. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", с 2020 года 100% акций "РДП.РУ" принадлежит "Ростелекому".

При этом непосредственно установкой оборудования занималась компания "Данные - Центр обработки и автоматизации" (ДЦОА), писал РБК и подтверждает экс-сотрудник Роскомнадзора, непосредственно занимавшийся DPI. Актуальные акционеры компании скрыты, но по состоянию на весну 2019 года 43% в ней контролировал холдинг "Цитадель" - основной поставщик оборудования для прослушки разговоров и отслеживания интернет-трафика для правоохранительных органов (СОРМ).

В 2020 году компания получила на установку DPI по всей стране более 7 млрд рублей, говорил Би-би-си экс-чиновник Роскомнадзора.

Замедление "Твиттера" весной 2021 года началось вскоре после пресс-релиза Роскомнадзора о принятых мерах. На практике замедление означало, что в соцсети с задержкой грузились картинки и видео.

Могут "Фейсбук" вообще заблокировать?

"Фейсбук" уже давно попал в немилость российского медиарегулятора. Соцсеть могли заблокировать давно, например, за отказ переносить данные о российских пользователях в Россию. Хранение персональных данных российских пользователей на территории страны предусмотрено с 2015 года "антитеррористическим пакетом" законов депутата Ирины Яровой.

"Фейсбуку" уже и угрожали блокировкой, и штрафовали на миллионы рублей, но до полного ограничения доступа к соцсети пока не дошло.

Заблокировать соцсеть могли и за отказ удалять "противоправные ссылки и публикации" (по российским законам, к ним относятся экстремистские материалы, детская порнография, призывы к самоубийству, информация об использовании наркотиков и так далее).