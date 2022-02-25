"Украинская армия держит оборону вокруг Киева". Как прошел второй день военного вторжения России на Украину

7 часов назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Киеве жителям начали выдавать оружие

В ответ на заявление украинских властей о готовности обсудить нейтральный статус страны Кремль выразил готовность провести переговоры с Украиной в Минске. С предложением о диалоге выступали и президент Украины Владимир Зеленский, и чиновники его администрации. Но уже к вечеру пятницы вероятные переговоры оказались под угрозой. Кроме того, в ответ на военную операцию России на Украине европейские страны подготовили "самые жесткие в истории" санкции, а комитет министров Совета Европы приостановил право представительства России в организации.

Оборона Киева

Главным сюжетом пятницы стала ситуация в Киеве. Сначала министерство обороны России сообщило о блокировании украинской столицы с запада. В военном ведомстве заявили, что основные силы российских воздушно-десантных войск высадились на аэродроме Гостомель под Киевом и воссоединились там с десантниками, занявшими аэропорт накануне.

Вскоре после этого мэр Киева Виталий Кличко объявил, что украинская столица вступила в фазу обороны и попросил жителей города не выходить из домов или укрытий. "Сейчас в некоторых районах раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. К сожалению, некоторые из этих диверсионных групп уже проникли в Киев, - заявил Кличко. - Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная. Но мы верим в наши вооруженные силы. Поддерживаем их, помогаем".

В пятницу днем министерство обороны России сообщило и о блокировании российскими военными Чернигова, однако эта информация другими источниками пока не подтвердилась. А вечером местные власти сообщили, что потеряли контроль над въездом в Херсон.

Несмотря на то, что в российском минобороны вновь пообещали не наносить удары по жилым кварталам, по данным ООН, в результате военных действий на Украине погибли по меньшей мере 25 мирных жителей, не менее 127 человек были ранены в результате обстрелов и авиаударов.

Илья Барабанов, корреспондент Русской службы Би-би-си, Киев

К вечеру второго дня войны самой тяжелой остается ситуация на юге страны, где власти признали потерю контроля над южной частью Херсонской области, а ближе к вечеру российские войска вплотную подошли к областному центру. Сообщения о стрельбе в черте города поступают и из Николаева, и из Одессы. "Началось в Одессе. Стрельба, взрывы", - рассказал Би-би-си один из находящихся там журналистов.

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До конца непонятной остается ситуация вокруг аэродрома Гостомель вблизи пригороде Киева. Российское министерство обороны утверждает, что захватило этот объект, но украинские военные говорят либо о возвращении контроля над аэродромом, либо о продолжении боев.

В Киеве в пятницу самой напряженной была обстановка в районе Оболонь, где на протяжении дня были слышны взрывы и шли столкновения с диверсантами. Желающим там раздавали огнестрельное оружие, а зашедшие в столицу части ВСУ выстраивали оборону на окраинах Киева.

На протяжении дня в центре Киева несколько раз была слышна воздушная тревога, но авиации над городом в отличие от первого дня войны видно не было.

Министерство обороны Украины утверждает, что потери российских войск только за 25 февраля превысили тысячу человек. Британское оборонное ведомство оценивало число погибших российских военных в первый день агрессии в 450 человек. Российское минобороны утверждает, что на второй день напряженных боев не несет никаких потерь.

Возможные переговоры Украины и России

В пятницу днем президент России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной "на высоком уровне". Войти в российскую делегацию для переговоров в Минске могут представители минобороны, МИД и администрации президента РФ, пояснил позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом еще утром министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что ситуация на Украине вернется к переговорам после того, как российская военная операция завершится и вооруженные силы Украины сложат оружие.

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Президент Украины Владимир Зеленский перед этим предлагал Владимиру Путину "сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей". В администрации президента Украины подчеркивали, что власти страны не боятся разговоров о нейтральном статусе, но хотели бы для начала получить гарантии безопасности.

Впрочем, к вечеру пятницы Владимир Зеленский публично на предложение Путина о переговорах не отреагировал. По словам Дмитрия Пескова, Украина предложила в качестве места для переговоров Варшаву, а потом "исчезла".

Одновременно с этим российский МИД пояснил, что несмотря на возможные переговоры, задачи российской военной операции по-прежнему актуальны. Владимир Путин обратился к украинским военным: "Берите власть в свои руки, похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

"Самые жесткие в истории" санкции против России

В ответ на военные действия России на Украине Европейский союз согласовал "самые жесткие в истории" санкции против Москвы, которые затронут персонально Владимира Путина и Сергея Лаврова, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Евросоюз согласовал заморозку счетов Путина и Лаврова, но запрет на въезд в Европу для них вводить не будут. Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что это "подчеркивает намерение ЕС держать открытыми символические дипломатические возможности".

Кроме того, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций ЕС затронет 70% рынка банковских услуг РФ, ключевые государственные компании, сделает невозможной модернизацию НПЗ, остановит поставку авиазапчастей.

В пятницу вечером комитет министров Совета Европы приостановил право представительства России в организации. При этом РФ остается членом СЕ и участником соответствующих конвенций организации, включая Европейскую конвенцию о правах человека. А жалобы, поданные против России в ЕСПЧ, будут по-прежнему рассматриваться судом, и по ним будут выноситься решения.