Совет Европы приостановил право представительства России. Что это значит?

Анна Пушкарская

Би-би-си, Санкт-Петербург

12 минут назад

Автор фото, Getty Images

Совет Европы приостановил право представительства в нем России. Такое решение комитет министров Совета Европы принял впервые в истории организации. Что это значит и что будет с участием России в ЕСПЧ?

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) приостановил право представительства в России в ПАСЕ и КМСЕ - в связи с серьезным нарушением статьи 3 устава организации - она обязывает "признавать принцип верховенства права" и гарантировать все лицам, находящимся под его юрисдикцией, соблюдение прав человека и основных свобод.

Решение вступило в силу немедленно из-за вооруженного нападения России на Украину, говорится в пресс-релизе СЕ.

Россия остается членом СЕ?

Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от России, также остается членом суда, и жалобы, поданные против России, будут по-прежнему рассматриваться судом и принимать решения.

Приостановление - это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи, заверили в СЕ.

Это означает, что членство России в Совете Европы не приостановлено, сказал Би-би-си главный редактор информационно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев.

В комитете министров СЕ не будет заседать посол России, а в ПАСЕ - российская делегация, пояснил эксперт. На все остальное, включая работу ЕСПЧ и участие экспертов в разработке документов, решение СЕ не распространяется, добавил он.

Поскольку срок для такой приостановки не установлен, это явно промежуточное решение, рассчитанное на быстрое развитие событий в течение нескольких дней или недель, полагает Берестнев.

"Не отреагировать Совет Европы не мог, но приостановка - максимум, на который он мог пойти, чтобы не оборвать все отношения, а сохранить возможность для диалога и возврата к полноценному взаимодействию и сотрудничеству, учитывая в том числе возможность переговоров Зеленского с Путиным", - считает эксперт.

Однако держать вопрос о членстве России в Совете Европы в подвешенном состоянии комитету министров никто не позволит - ни Россия, ни ее оппоненты, добавил Берестнев.

Что дальше?

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Пока это просто пауза. В решении комитета министров говорится, что генеральный секретарь Совета Европы должен уведомить Россию о юридических и финансовых последствиях приостановки ее представительства в органах организации. Документов, регламентирующих эти последствия, нет - они будут определены для конкретной ситуации.

В частности, Россия может в ответ поставить вопрос о частичном возврате взноса России, как это уже было после приостановления права голоса российской делегации в ПАСЕ.

"Решение позволяет провести переговоры с Россией, как дальше жить - вместе или раздельно, а если разводиться - то как", - сказал Берестов.

Возможен вариант, при котором Россия не согласится выйти из Совета Европы - тогда комитет министров может приступить к процедуре ее исключения. Или Россия сама решит выйти из Совета Европы, не дожидаясь предложения. В обоих случаях последствия вообще не регламентированы, и процесс развода может затянуться, считает он.

Ранее так поступила Греция в период власти "черных полковников", когда ее хотели исключить из Совета Европы. Но когда режим в стране изменился, Греция в Совет Европы вернулась.

Что с ЕСПЧ?

По уставу организации комитет министров мог предложить России выйти из Совета Европы, и такая возможность остается. Условия такого предложения предусмотрены статьей 7 устава, которая определяет процедуру и сроки прекращения членства государства.

Если Россия получит предложение уйти и согласится на него до конца сентября, ее участие в Конвенции по защите прав человека прекратится не раньше 1 января 2023 года.

Если "развод" начнется в конце 2022 года, то выход из Совета Европы автоматически отложится еще на год - до 1 января 2024 года.