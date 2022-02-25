Совет Европы приостановил право представительства России. Что это значит?
- Анна Пушкарская
- Би-би-си, Санкт-Петербург
Совет Европы приостановил право представительства в нем России. Такое решение комитет министров Совета Европы принял впервые в истории организации. Что это значит и что будет с участием России в ЕСПЧ?
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) приостановил право представительства в России в ПАСЕ и КМСЕ - в связи с серьезным нарушением статьи 3 устава организации - она обязывает "признавать принцип верховенства права" и гарантировать все лицам, находящимся под его юрисдикцией, соблюдение прав человека и основных свобод.
Решение вступило в силу немедленно из-за вооруженного нападения России на Украину, говорится в пресс-релизе СЕ.
Россия остается членом СЕ?
Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.
Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от России, также остается членом суда, и жалобы, поданные против России, будут по-прежнему рассматриваться судом и принимать решения.
Приостановление - это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи, заверили в СЕ.
Это означает, что членство России в Совете Европы не приостановлено, сказал Би-би-си главный редактор информационно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев.
В комитете министров СЕ не будет заседать посол России, а в ПАСЕ - российская делегация, пояснил эксперт. На все остальное, включая работу ЕСПЧ и участие экспертов в разработке документов, решение СЕ не распространяется, добавил он.
Поскольку срок для такой приостановки не установлен, это явно промежуточное решение, рассчитанное на быстрое развитие событий в течение нескольких дней или недель, полагает Берестнев.
"Не отреагировать Совет Европы не мог, но приостановка - максимум, на который он мог пойти, чтобы не оборвать все отношения, а сохранить возможность для диалога и возврата к полноценному взаимодействию и сотрудничеству, учитывая в том числе возможность переговоров Зеленского с Путиным", - считает эксперт.
Однако держать вопрос о членстве России в Совете Европы в подвешенном состоянии комитету министров никто не позволит - ни Россия, ни ее оппоненты, добавил Берестнев.
Что дальше?
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Конец истории Подкаст
Пока это просто пауза. В решении комитета министров говорится, что генеральный секретарь Совета Европы должен уведомить Россию о юридических и финансовых последствиях приостановки ее представительства в органах организации. Документов, регламентирующих эти последствия, нет - они будут определены для конкретной ситуации.
В частности, Россия может в ответ поставить вопрос о частичном возврате взноса России, как это уже было после приостановления права голоса российской делегации в ПАСЕ.
"Решение позволяет провести переговоры с Россией, как дальше жить - вместе или раздельно, а если разводиться - то как", - сказал Берестов.
Возможен вариант, при котором Россия не согласится выйти из Совета Европы - тогда комитет министров может приступить к процедуре ее исключения. Или Россия сама решит выйти из Совета Европы, не дожидаясь предложения. В обоих случаях последствия вообще не регламентированы, и процесс развода может затянуться, считает он.
Ранее так поступила Греция в период власти "черных полковников", когда ее хотели исключить из Совета Европы. Но когда режим в стране изменился, Греция в Совет Европы вернулась.
Что с ЕСПЧ?
По уставу организации комитет министров мог предложить России выйти из Совета Европы, и такая возможность остается. Условия такого предложения предусмотрены статьей 7 устава, которая определяет процедуру и сроки прекращения членства государства.
Если Россия получит предложение уйти и согласится на него до конца сентября, ее участие в Конвенции по защите прав человека прекратится не раньше 1 января 2023 года.
Если "развод" начнется в конце 2022 года, то выход из Совета Европы автоматически отложится еще на год - до 1 января 2024 года.
При этом ЕСПЧ сможет принимать жалобы против России в течение шести месяцев после "развода", после чего ЕСПЧ будет бессрочно рассматривать все ожидающие рассмотрения жалобы (их уже около 15 тысяч), говорит Берестнев. Россия же по конвенции будет обязана исполнить все принятые после ее выхода из Совета Европы решения ЕСПЧ.