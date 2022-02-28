Рубль рухнул до исторического минимума. Биржевые торги акциями отложили

28 февраля 2022, 06:29 GMT Обновлено 28 минут назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Утром в понедельник на фоне российского вторжения и санкций доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 рублей, курс евро подскакивал до 127 рублей, обратили внимание СМИ. Это исторические максимумы. Позже на Мосбирже доллар вырос на открытии торгов на 5 рублей до 99 рублей, евро подскочил выше 100 рублей.

Торги на валютном рынке Московской биржи открылись позже, чем обычно - в 10:00 по московскому времени. Торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15:00. ЦБ в 13:00 определится, открывать ли торги вообще.

Это первые торги после новых жестких санкций. Евросоюз утвердил решение о замораживании активов российского ЦБ. Постановление было опубликовано в Официальном журнале ЕС в ночь на понедельник. Евросоюз запретил любые операции с валютными резервами ЦБ, с помощью которых регулятор может влиять на курс рубля.

Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ. Санкции заморозят около половины финансовых резервов России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

На этом фоне ЦБ резко повысил ключевую ставку - до 20%.

Резервы ЦБ по состоянию на 1 февраля превышали 630 млрд долларов. Часть из них это наличные доллары, евро и золото, а часть вложена в ликвидные бумаги иностранных эмитентов и находится на счетах в центральных банках других стран.

Главы МИД 27 стран ЕС накануне одобрили решение полностью закрыть воздушное пространство Евросоюза для России и отключить "определенное число российских банков" от международной системы платежей SWIFT. Решение о закрытии неба над Европой вступило в силу.

На этом фоне рубль на международных торгах на рынке Forex рухнул до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро. Курс евро достиг 127 рублей, доллар торговался по 113,5 рубля.

Затем рубль немного отыграл позиции - по состоянию на 6:55 доллар подорожал на 25,48% и достиг 105,3 рубля, что выше на 20 рублей уровня закрытия торгов пятницы, курс евро вырос на 24,12%, составив 117 рублей, пишет РБК.

Рынок Forex обычно малоликвиден - игроков на нем мало, а сделки заключаются редко, поэтому основной ориентир по курсу рубля - валютные торги на Мосбирже.

Валютные торги на Московской бирже открылись в 10:00. Доллар вырос при открытии на 7 рублей до 90 рублей, евро - на 7,65 рубля до 100,64 рубля. Доллар и евро достигли исторических максимумов в начале торгов и уперлись в верхние планки, установленные регламентом биржи: доллар - 90 рублей, евро - 101,19 рубля, комментирует Интерфакс.

Накануне российские банки в ожидании торгов начали повышать курс валют в своих приложениях.

Банк России с понедельника вводит временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов (то есть иностранных игроков).

Одновременно ЦБ дал банкам ряд послаблений по резервам до 31 декабря 2022 года. Регулятор при этом рекомендовал банкам реструктурировать долги и не назначать пени и штрафы по кредитам, если положение заемщика ухудшилось "в результате действия санкций".