Украинская делегация прибыла на переговоры в Беларусь. Главное о войне к этому часу

7 минут назад

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На Украине относительное затишье в ожидании переговоров в Беларуси, небо над Европой закрылось для российских авиакомпаний, а рубль стремительно падает после введения санкций за российское вторжение. Главное о войне к этому часу - в обзоре Би-би-си.

Военная ситуация

Ранним утром в Киеве включались сирены воздушной тревоги, сообщалось об обстрелах и взрывах, штурма не было.

В Харькове на фоне сообщений о боях в центре города, поступавших накануне, вводится комендатский час с 15:00 до 6:00 вторника.

В Чернигове в 02:45 в четырехэтажный жилой дом попала ракета, начался пожар, сообщала Государственная служба специальной связи Украины.

Украина признала потерю контроля над Бердянском, город перешел под контроль российских войск. Минобороны России накануне сообщало, что военные полностью блокировали Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль аэродром Чернобаевка под Херсоном и город Геническ (Херсонская область).

Представитель министерства обороны России Игорь Конашенков накануне впервые признал боевые потери, но при этом подчеркнул, что российские потери "многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил".

В Киеве закончился комендансткий час, объявленный мэром Виталием Кличко. С 8:00 утра в городе заработали продуктовые магазины и транспорт - кроме метро, которое используется в качестве бомбоубещища.

Российское Минобороны утверждает, что в Киеве "бесчинствуют" мародеры. Также в ведомстве в понедельник заявили, что все находящиеся в городе мирные жители "могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев - Васильков".

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, заявил также официальный представитель Минобороны Конашенков на утреннем брифинге в понедельник.

В самопровозглашенной ДНР, независимость которой признал Путин, заявили о приостановке мобилизационной кампании.

ФСБ в Москве и Московской области тем временем "призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности РФ", говорится в сообщении спецслужбы.

Что с переговорами

Утром в Беларуси должны были начаться переговоры Украины с Россией, на которые накануне дал согласие Владимир Зеленский после телефонного разговора с Александром Лукашенко. Позже стало известно, что начнутся они не ранее полудня.

Белорусский МИД утром опубликовал фото пустого длинного стола переговоров с тремя флагами позади.

Стороны договорились провести переговоры в Гомельской области Беларуси недалеко от украинской границы в районе реки Припять.

Около 11:30 по московскому времени СМИ опубликовали видео прилета украинской делегации на вертолетах.

Ранее сообщалось, что переговорщики из Киева будут добираться туда со стороны Польши.

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"Отказа от украинской стороны нет. Есть полная уверенность, что переговоры начнутся", - сказал помощник президента Владимир Мединский - бывший министр культуры и председатель Российского военно-исторического общества, а в настоящее время один из помощников российского президента.

Почему главой переговорщиков назначен именно он, власти не объясняли, но истории была посвящена основная часть обращения Путина к народу о признании независимости ДНР и ЛНР.

В состав российской делегации также вошли замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, заместитель министра обороны Александр Фомин.

В составе украинской делегации - министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

В офисе президента Зеленского назвали прекращение огня и отвод войск с территории Украины ключевым вопросом переговоров с Россией.

Санкции в силе

Вступили в силу жесткие санкции ЕС за вторжение на Украину, предусматривающие полное закрытие неба над Евросоюзом не только для российских авиакомпаний, но и для частных самолетов.

Один из главных пунктов санкций - о замораживании активов российского ЦБ. Постановление было опубликовано в Официальном журнале ЕС в ночь на понедельник. Евросоюз запретил любые операции с валютными резервами ЦБ, с помощью которых регулятор может влиять на курс рубля.

Не дожидаясь открытия валютных торгов на Московской бирже, рубль рухнул на внебиржевом рынке Forex - доллар стоил выше 113 рублей, а курс евро подскакивал до 127 рублей.

Утреннюю сессию (с 7 утра) на Московской бирже отменили, а когда в 10 утра торги все-таки стартовали, доллар достигал отметки 117,8 рублей, евро - 132,9 (сейчас обе валюты торгуются чуть ниже). Это исторически рекордные значения, такого не было ни во время кризиса 2008 года, ни после аннексии Крыма в 2014-м. В банковских приложениях со вчерашнего дня валюту предлагают купить по астрономическому курсу, за евро сейчас просят до 150 рублей, за доллар - до 140.

Российский ЦБ утром в понедельник повысил ключевую ставку до рекордных за всю историю 20%, объяснив это тем, что "внешние условия для российской экономики кардинально изменились". Центробанк при этом не стал комментировать то, что санкции ЕС подразумевают заморозку его активов.

Тем временем Австралия минувшей ночью присоединилась к другим странам, которые ввели санкции лично против Владимира Путина и других высших должностных лиц России.