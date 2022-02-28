Банк России повысил ключевую ставку до 20%

46 минут назад

Банк России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля до 20% годовых. До этого она составляла 9,5%. ЦБ связал это с кардинальным изменением "внешних условий". Мера принята на фоне российского вторжения на Украину, последовавших за ним жестких санкций и обвалом рубля.

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - говорится в решении, опубликованном в телеграм-канале ЦБ.

Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор будет принимать "исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков".

11 февраля поднял ключевую ставку до 9,5%. Это было восьмое повышение подряд.

Минфин России вслед за ЦБ объявил о своем решении - он обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Не дожидаясь открытия валютных торгов на Московской биржи, рано утром в понедельник рубль рухнул - на внебиржевом рынке Forex он стоил выше 113 рублей, курс евро подскакивал до 127 рублей, обратили внимание СМИ. Это исторические максимумы.

Валютные торги на Московской бирже открылись в 10:00. Доллар вырос при открытии на 7 рублей до 90 рублей, евро - на 7,65 рубля до 100,64 рубля. Решение об открытии торговли акциями ЦБ примет позже.

Доллар и евро достигли исторических максимумов в начале торгов и уперлись в верхние планки, установленные регламентом биржи: доллар - 90 рублей, евро - 101,19 рубля, комментирует Интерфакс.

ЦБ на прошлой неделе принимал экстренные меры, чтобы удержать курс рубля. В первый день проведения валютных интервенций 24 февраля он продал валюту на 84,8 млрд рублей, следует из данных регулятора.