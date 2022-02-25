ЕС и Британия ввели персональные санкции против Путина и Лаврова, обсуждается отключение от SWIFT

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Министры финансы Евросоюза на встрече в Париже утвердили персональные финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это второй раунд европейских санкций, последовавших за нападением России на Украину.

"Сегодня мы внесли в списки президента Путина и министра Лаврова", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров.

Встреча министров финансов 27 стран Евросоюза в Париже продолжается, министры согласовывают третий раунд санкционных мер.

"Мы действуем так быстро, как только можем", - заявил источник агентства Рейтер в аппарате ЕС. Третья волна санкций коснется еще многих российских олигархов, добавил он.

В офисе Бориса Джонсона вскоре после принятия мер заявили, что Великобритания тоже подвергнет санкциям Путина и Лаврова.

В пятницу президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров были внесены в санкционный список Соединенного Королевства, опубликованный на сайте правительства Великобритании.

Таким образом, все активы Путина и Лаврова в ЕС и в Великобритании, если они еще имеются, будут заморожены.

Также приняты секторальные санкции в отношении финансового, энергетического, транспортного секторов и экспорта в Россию продукции двойного назначения.

Представитель МИД Мария Захарова в эфире российского Первого канала заявила, что Россия намерена ответить на западные санкции.

"На санкции будем отвечать, как отвечали всегда. Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться, каким-то образом отчитываться не считаем более нужным", - сказала она.

На повестке SWIFT

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр в пятницу выступил за то, чтобы отключить Россию от банковской системы SWIFT. Этого требует Украина, но министры стран ЕС еще спорят о том, применять ли столь жесткую меру.

"Некоторые страны-члены ЕС не хотят этого делать, Франции среди них нет", - сказал журналистам ле Мэр, сравнивший отключение от SWIFT c ядерным оружием.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер тоже поддержал отключение России от этой банковской системы.

"Я рекомендовал даже, чтобы мы рассмотрели более жесткие меры, чем предлагается в третьем пакете, в который входит отключение от SWIFT," - сказал он.

Того же добивается и Великобритания: министр обороны Бен Уоллес заявил об этом в беседе с Би-би-си.