Переговоры сорваны, Россия продолжает наступление. Что известно о ситуации на Украине на данный момент

15 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, В ночь на субботу во многих частях Украины шли бои

Россия заявила о возобновлении наступления на Украине, обвинив Киев в отказе от мирных переговоров. Украинские власти отвергли эти утверждения. На всей территории Украины в ночь на субботу продолжались бои за населенные пункты. Десятки тысяч людей провели ее в укрытиях. На окраинах Киева велись боевые действия, но позиции сторон в целом не изменились.

Срыв переговоров

Мирные переговоры, которые обсуждались накануне, были сорваны еще до своего начала. Сначала Россия обвинила Украину в отказе от переговоров:. "Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ранее президент Владимир Путин отдал приказ о приостановке продвижения российских военных.

Советник офиса президента Украины в свою очередь заявил Украинской службе Би-би-си, что в Киеве готовы к переговорам с Россией, но только к полноценным, без неприемлемых условий и ультиматумов. Он также отверг утверждения о приостановке наступления России.

"Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен другой подход. Переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины", - заявил Михаил Подоляк Украинской службе Би-би-си.

"Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром", - добавил он.

Пресс-служба Сухопутных войск Украины ранее сообщала, что ночью российскими войсками была произведена атака на воинскую часть на Проспекте Победы на западе Киева.

В результате военных действий там горели машины, но пока неясно, была ли это военная техника или обычные транспортные средства.

Пожары также начались еще в нескольких районах столицы. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.

Николаев и Васильков

Судя по сообщениям пользователей соцсетей, бои велись на юге Украины - в Новой Каховке и Николаеве, куда российская армия наступает со стороны Крыма.

Около пяти утра по местному времени глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что ночная атака на город отбита.

Позже он также заявил, что горожанам, вероятно, придется строить баррикады и подготовиться к круговой обороне.

Мэр города Васильков (недалеко от Киева) Наталья Баласянович сообщила ночью, что в центре города велись тяжелые бои за территорию военной части и авиабазы. По словам властей города, российская армия предпринимает попытки по высадке десанта на аэродроме.

Об этом же сообщают главы еще нескольких населенных пунктов, однако информации об успешном десантировании российских подразделений пока не поступало.

В Харькове ночь снова прошла неспокойно. Звучала воздушная тревога, многие жители вторые сутки не выходят из убежищ.

По сообщению ресурса "Мой Харьков", в ночь на субботу была обстреляна городская железнодорожная станция.

На рассвете воздушная тревога была объявлена также в Виннице, Умани, Ровно, Луцке, Львове и Херсоне. Это означает, что обстрелы украинской территории ведутся по трем направлениям - на востоке, на юге и на западе страны.

Новые санкции и подготовка к отключению России от SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны ЕС начали подготовку к отключению России от международной банковской системы SWIFT. "Официальное решение пока не принято, но техническая подготовка для принятия решения и внедрения этих санкций уже началась", - написал он в "Фейсбуке".

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Президент США Джо Байден подписал распоряжение о немедленном предоставлении Украине помощи в размере 600 млн долларов. 350 млн из этой суммы Байден поручил направить на военные нужды.

Это решение знаменательно тем, что Белый дом принял его без предварительного согласования с Конгрессом. Власти США считают, что в сложившейся ситуации времени на промедление нет.

Также стало известно, что США предложили украинскому президенту Владимиру Зеленскому помощь в эвакуации, но тот отказался. Об этом сообщила Washington Post. Вашингтон заявляет, что готов в любую минуту вывезти Зеленского из Киева, так как считает его целью номер один для Владимира Путина.

Автор фото, SOPA Images

По всему миру продолжаются акции протеста против российской агрессии на Украине. Пока Европа спала, на улицы вышли жители стран Северной и Южной Америки. В частности, многолюдные протесты прошли в Аргентине.

В пятницу поздно вечером в центре Тбилиси прошел многолюдный митинг, участники которого требовали отставки властей, не поддержавших санкции против России.